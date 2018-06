Africa Festival vorbei 90.000 Besucher bei Prachtwetter auf den Mainwiesen

Vier Tage Sonne, kein Regen, ein runder Geburtstag und der Bundespräsident gratuliert. In Würzburg ist in der Nacht zum Montag das 30. Internationale Africa Festival zu Ende gegangen. Am Nachmittag haben die Veranstalter Bilanz gezogen.

Zur Besucherzahl sagt Joe Pomponio, der beim Festival für die Finanzen zuständig ist, dass bis 16.30 Uhr 85.000 Besucher an den vier Festivaltage gezählt wurden. Mit den Gästen, die noch am Sonntagabend kamen, dürften es also in diesem Jahr knapp 90.000 sein.

"Das bedeutet für uns, dass wir alle unsere Rechnungen zahlen können." Joe Pomponio, Afroproject

Das Festival kostet alljährlich rund 1 Million Euro. Festival-Initiator Stefan Oschmann ist immer noch beeindruckt von seinem Ehrengast, Bundespräsident Frank Walter Steinmeier. Er sei nach der Eröffnungsfeier noch länger im Backstage-Bereich geblieben und habe sich sichtlich wohl gefühlt.

"Ich bin sehr froh dass wir so einen menschlichen Bundespräsidenten haben." Stefan Oschmann.

Ein Höhepunkt des Festivals war am Freitagabend der gemeinsame Auftritt der Weltstars Angelique Kidjo, Manu Dibango und Lokua Kanza. Gemeinsam sangen und spielten die drei das Lied Maleika.