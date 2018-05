Einblicke zum Jubiläum Fotoausstellung zum Würzburger Africa Festival eröffnet

Am 31. Mai startet in Würzburg das Africa Festival. Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums wurde in der Universität am Sanderring gestern die erste von insgesamt fünf Fotoausstellungen eröffnet. Von Jürgen Gläser

"Africa Festival Queens" lautet der Name der Fotoausstellung in der Uni am Sanderring. Die Bilder stammen von Bugs Steffen, der seit dem 6. Africa Festival in Würzburg als Fotograf dabei ist. In der Galerie stellt er bewusst die afrikanischen Frauen in den Vordergrund.

"Man merkt bei diesem Festival, dass die afrikanischen Frauen trotz allem was um sie herum ist, immer Würde und Stolz zeigen. Für mich strahlen sie etwas Königliches aus." Bugs Steffen, Fotograf Africa Festival

Fotograf Bugs Steffen vor einem seiner Bilder

Steffen findet, dass die geballte afrikanische Energie der Damen auf dem Festival besonders zur Geltung komme. In seinem ersten von insgesamt fünf Rückblicken konzentriert er sich auf die Rolle der Frau auf dem afrikanischen Kontinent. Zu sehen sind die Fotos immer werktags von 8.00 bis 22.00 Uhr im Foyer der Uni am Sanderring und dem großen Lichthof im ersten Stock.

Festival mit großer Geschichte

Von Anfang an dabei: Dr. Cordula Löhr und Dr. Stefan Oschmann

Das Africa Festival in Würzburg wurde 1989 ins Leben gerufen. Es ist das größte und älteste Festival für afrikanische Musik und Kultur in Europa. Insgesamt kamen bisher bereits über 2,3 Millionen Besucher. Festival-Initiator Stefan Oschmann ist der Erfolg sogar etwas unheimlich.

"Wenn mir damals jemand gesagt hätte, wir machen das 30 Jahre und haben so einen großen Erfolg - ich hätte ihn für verrückt erklärt." Dr. Stefan Oschmann, Organisator Africa Festival

Politische Unterstützung als Wegbereiter

Bereits in seinen Anfangsjahren konnte sich das Africa Festival über tatkräftige Unterstützung freuen. Jürgen Weber, der von 1992 bis 2002 Oberbürgermeister in Würzburg war, setzte sich stets für den Platz auf den Talavera Mainwiesen ein. Heute lobt er die Arbeit der Organisatoren in den höchsten Tönen.

"Es ist einfach toll zu sehen, was aus diesem Festival für Würzburg aber auch für die Kultur in Deutschland geworden ist." Jürgen Weber, ehem. Oberbürgermeister Würzburg

Zur Eröffnung des 30. Africa Festivals ist auch Bundespräsident Frank Walter Steinmeier eingeladen. Vom 31. Mai bis zum 3. Juni können die Besucher dann einmal mehr die kulturelle Vielfalt des afrikanischen Kontinents entdecken.