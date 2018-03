Rückbesinnung nach Geschäftsbericht Adler Modemärkte AG ändert Zielgruppe

Bereits im Vorfeld war angekündigt worden, dass die Strategie für die kommenden Jahre bekannt gegeben werden soll. Neben dem Kerngeschäft, dem Verkauf in den Märkten, wird dabei sicher der Ausbau des Online-Angebotes eine wichtige Rolle spielen. Künftig will sich das Unternehmen wieder auf die über 55-Jährigen konzentrieren.

"Sämtliche Versuche, unsere Zielgruppe zu verjüngen, haben kaum gefruchtet und führten - schlimmer noch - gleichzeitig dazu, dass sich die eigentlich extrem treue Adler-Kundschaft nicht mehr mit der Marke identifizieren konnte." Thomas Freude, Vorstandsvorsitzender Adler Modemärkte AG im Geschäftsbericht.

Gewinn 2017 ging nach oben

Wegen geringerer Personal- und Materialkosten hat die Modekette trotz eines Umsatzrückgangs ihren Gewinn im vergangenen Jahr gesteigert. Sie erwirtschaftete einen Überschuss von 3,9 Millionen Euro (Umsatz 526 Millionen Euro). Im Vorjahreszeitraum machte Adler lediglich ein Plus von 400 000 Euro bei ähnlichem Umsatz (2016: fast 545 Millionen Euro). Die Modekette will den Aktionären eine Ausschüttung von fünf Cent pro Aktie vorschlagen.

Für 2018 rechnet der Vorstand mit einem ähnlichen Umsatz.

Adler feiert in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen, befindet sich aber in schweren Zeiten: Am Firmensitz in Haibach fand der erste Warnstreik statt, in den vergangenen sechs Monaten wurden zwei Vorstandsposten neu besetzt und auch die Umsätze sind in den letzten Jahren gefallen. Die Modekette betreibt 182 Märkte in Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz mit fast 3.900 Mitarbeitern. Der durchschnittliche Adler-Kunde ist 62 Jahre alt.