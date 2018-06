Unterwegs auf Bergen

Bei der diesjährigen Mainfrankentour gehen wir hoch hinaus: Das Bayern-1-Team reist zu vier hochgelegenen Stationen in der Region - und Sie können live mit dabei sein!

Quer durch die Region mit buntem Bühnenprogramm

Die Tour führt ab 06. Juni immer mittwochs quer durch Unterfranken – zunächst zum Kreuzberg in der Rhön. Am 13. Juni sind wir dann auf der Geißhöhe im Spessart, am 20. Juni machen wir auf dem Schwanberg Station. Zum Tourabschluss besuchen wir schließlich am 27. Juni den Saalecker Schlossberg. Es gibt ein zweistündiges Bühnenprogramm ab 11.00 Uhr und nach der Bayern-1-Mittagssendung Führungen.

Außerdem übertragen wir das Bühnenprogramm als Livestream auf die jeweilige Internetseite der aktuellen Tourstation und auch live auf BR Franken in Facebook – für alle Daheimgebliebenen. Der Facebook-Stream kann auch live von Ihnen kommentiert werden und wir gehen auf Ihre Fragen ein.

Von Höhepunkt zu Höhepunkt

Die Mainfrankentour findet in diesem Jahr zum 20. Mal statt. Alle Stationen finden Sie hier zum Durchklicken:



06. Juni 2018: Kreuzberg in der Rhön Sender Kreuzberg, Kreuzberg 8, 97653 Bischofsheim

13. Juni 2018: Geißhöhe Gasthof und Pension Geißhöhe, Geißhöhe 5, 63874 Dammbach

20. Juni 2018: Schwanberg Café Schwanberg, Schwanberg 3, 97348 Rödelsee

27. Juni 2018 Saalecker Schlossberg Schloss Saaleck, Saaleckstraße, 97762 Hammelburg

