Festnahme Aschaffenburg: 24-Jähriger sticht 19-Jährigem in den Rücken

In Aschaffenburg hat ein 24-Jähriger aus dem Landkreis Aschaffenburg am Dienstag auf einen 19-Jährigen eingestochen. Der 19-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Er schwebt nicht in Lebensgefahr. Der 24-Jährige hatte den 19-Jährigen in den Rücken gestochen.