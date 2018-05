Kontakt Das BR-Team für Mainfranken

Die Fernsehredaktion berichtetet von Montag bis Freitag über aktuelle mainfränkische Themen von 17.30-18.00 Uhr in der "Frankenschau aktuell" im Bayerischen Fernsehen, ebenso in der "Frankenschau am Sonntag" von 17.45-18.30 Uhr. Weitere mainfränkische Berichterstattung gibt es in der Abendschau, der Rundschau, dem Rundschaumagazin, aber auch in Magazinen wie "Unser Land" oder "Zwischen Spessart und Karwendel" und vielen weiteren Sendungen des Bayerischen Fernsehens. Regelmässig werden bei bedeutenden überregionalen Ereignissen auch Tagesschau und Tagesthemen in der ARD und auch das ARD-Morgen- oder Mittagsmagazin beliefert.