Wahlkommission überprüft Unregelmäßigkeiten bei Präsidentenwahl in Russland

Bei der Präsidentenwahl in Russland ist es offenbar zu Unregelmäßigkeiten gekommen. In einigen Regionen wurden Stimmzettel für ungültig erklärt. Die Zentrale Wahlkommission will die Vorfälle prüfen.

Von: Markus Sambale