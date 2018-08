Flügelkämpfe "Union der Mitte" wehrt sich gegen Kritik der CSU-Spitze

Die Union ringt um ihren Kurs. Auf der einen Seite die konservative „Werte-Union“. Auf der anderen Seite die liberalere Mitgliederinitiative "Union der Mitte". CSU-Generalsekretär Blume hatte ihr Abspaltung und Sektierertum vorgeworfen. Gründer Stephan Bloch aus München weist das von sich. In einem Brief an die Parteispitze wünscht er sich mehr Dialog.

Von: Björn Dake