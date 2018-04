Trotz antisemitischer Äußerungen Umstrittener Diakon zum Priester geweiht

Eine Priesterweihe im Bistum Eichstätt sorgt weiterhin für Diskussionen. Vor fünf Jahren flog ein Theologiestudent wegen rassistischer und antisemitischer Äußerungen aus dem Priesterseminar in Würzburg. Überraschend bekam er kurze Zeit später eine zweite Chance im Bistum Eichstätt. Bischof Gregor Maria Hanke weihte ihn am Samstag zum Priester. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hatte zuvor die Weihe kritisiert.

Von: Daniel Knopp