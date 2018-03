Rhön, Donau- und Isarauen Umfrage sieht deutliche Mehrheit für dritten Nationalpark

Eine deutliche Mehrheit der Bayern wünscht sich einen dritten Nationalpark. Das hat eine beim Meinungsforschungsinstitut Emnid in Auftrag gegebene Umfrage ergeben, teilen Landesbund für Vogelschutz (LBV) und der Bund Naturschutz in Bayern (BN) in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Von: Maximilian Burkhart und Katharina Wysocka