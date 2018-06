Bildungsbericht 2018 Bildungsforscher warnen vor Erziehermangel

Fehlende Erzieher in Kitas, mangelnde Bildungsgerechtigkeit und zu wenig Vergleichbarkeit zwischen den Bundesländern - das sind die zentralen Herausforderungen, die der Bildungsbericht aufzeigt. Aber auch, dass Bildung sich lohnt. Und zwar nicht nur für den Geldbeutel.

Bildung lohnt sich und ist ein Wert an sich. Das belegt der Bildungsbericht und dieses Ergebnis stimmt Prof. Dr. Kai Maaz vom Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung zufrieden. Denn im Bildungsbericht wird deutlich, dass sich Bildung für jeden Einzelnen lohnt. Zum Beispiel verdienen Akademikerinnen durchschnittlich fast acht Euro pro Stunde mehr als Frauen mit einer beruflichen Ausbildung ohne Studienabschluss. Bei den Männern macht der Unterschied sogar neun Euro/Stunde aus.

Mehr Zufriedenheit und gesellschaftliche Teilhabe

Aber auch auf Zufriedenheit, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe wirke Bildung sich positiv aus. Staat und Gesellschaft profitieren bei höherer Bildung zum Beispiel durch eine höhere Wahlbeteiligung. Während 57 Prozent der 18- bis unter 40-Jährigen mit Hochschulreife wählen, sind es nur 41 Prozent in der Vergleichsgruppe mit Hauptschulabschluss. Zugleich weist der Bildungsbericht aber auf eine Reihe von Herausforderungen hin.

Personal in Kitas fehlt

Vor allem eine Zahl ist alarmierend: Die Personallücke in Kindertagesstätten. Die Autoren des Berichts gehen davon aus, dass in den kommenden Jahren bis 2025 bundesweit mehr als 300.000 Erzieher fehlen werden. Kai Maaz, der Sprecher der wissenschaftlichen Autorengruppe sagt, dafür gebe es keine schnelle Lösung.

"Man muss hier auch langfristig denken. Man muss die Ausbildung attraktiv machen, man muss das Berufsfeld attraktiv machen, so dass mehr Leute den Weg in dieses Berufsfeld finden. Der Beruf muss gesellschaftlich akzeptiert und angesehen werden." Kai Maaz, Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung

Gleiches gelte für den Beruf des Lehrers. Lehrer verdienen zwar mehr als Erzieher. Aber ein Blick nach Skandinavien zeigt aus Sicht des Wissenschaftlers, dass Lehrer dort ein höheres Ansehen genießen als in Deutschland. Das kann sich Kai Maaz zufolge nur ändern, wenn der Stellenwert von pädagogischen Berufen in der Gesellschaft insgesamt angehoben wird.

Gezieltere Förderung für Benachteiligte

Auch bei der Bildungsgerechtigkeit sehen die Wissenschaftler Handlungsbedarf. Noch immer spielt der Bildungsgrad der Eltern eine große Rolle für den Bildungsweg der Kinder. Knapp 80 Prozent der Kinder von Akademikern studieren, haben die Eltern kein Abitur, sinkt der Anteil der studierenden Kinder unter 25 Prozent. Dem Bericht zufolge steigen die Herausforderungen für Erzieher und Lehrer, auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen einzugehen.

Migration und Inklusion führen dazu, dass die Kitas und Schulen immer unterschiedlicheren Ausgangslagen gerecht werden müssen. So ist zum Beispiel die Anzahl der Kinder in Kindertagesbetreuung, die in der Familie vorrangig nicht Deutsch sprechen, gestiegen. 2006 waren es 363.000, im vergangenen Jahr 553.000 Kinder. Die Autoren des Berichts fordern unter anderem mehr gezielte Förderung für benachteiligte und leistungsschwache Kinder sowie bundesweit einheitliche Qualitätsstandards für Ganztagsangebote.

Mehr Vergleichbarkeit zwischen den Ländern

Kritisch bewerten die Bildungsforscher, dass die Bildungsangebote über die Ländergrenzen hinweg nicht vergleichbar genug seien. Das beginne schon bei der Strukturierung und Bezeichnung von Schularten: Einerseits werden nichtgymnasiale Schulen trotz vergleichbarer Organisationsform unterschiedlich bezeichnet. Anderseits verbergen sich sehr unterschiedliche Konzepte hinter gleichnamigen Schulangeboten (z.B. "Gemeinschaftsschulen", "Ganztagsschulen").

Ein Zustand, den Kai Maaz nicht nachvollziehen kann. Das Bildungssystem stehe vor drängenden Herausforderungen, die eine größere Abstimmung aller Beteiligten aus seiner Sicht erforderlich machen.

"Ich möchte damit gar nicht gegen die föderale Struktur argumentieren. Aber dass man bei Beibehalten der föderalen Struktur Bedingungen schafft, die es Kindern und Familien ermöglichen, von München nach Hamburg zu ziehen, ohne in ein völliges Chaos der Zuständigkeiten und Organisation des Bildungssystems zu geraten, das scheint meines Erachtens möglich. Man muss es aber wollen." Kai Maaz, Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung

Nationaler Bildungsrat für mehr Vergleichbarkeit

Helfen könnte aus Sicht des Bildungsforschers ein Nationaler Bildungsrat, bestehend aus einer Wissenschaftskommission mit Schulexperten und einer Verwaltungskommission mit den Bildungsministern. Ein solcher Rat könnte Empfehlungen für mehr Qualität und Vergleichbarkeit im Bildungswesen vorlegen, die für alle Länder verbindlich sind. Dieser Nationale Bildungsrat ist im Koalitionsvertrag von Union und SPD vereinbart. Auch die Bundesbildungsministerin von der CDU, Anja Karliczek, will einen Nationalen Bildungsrat durchsetzen.

Ein mühsamer Prozess, um der Bildungspolitik trotz Länderhoheiten auf gemeinsame Sprünge zu helfen. Die Länder haben äußerst reserviert auf dieses Vorhaben reagiert, weil sie ihre föderalen Kompetenzen bedroht sehen. Derzeit wird um die Machtverteilung in dem Gremium gerungen. Die Kultusminister der Länder befürchten, dass sie in der Kommission überstimmt werden könnten. Heikle Detailfragen, die eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe in den kommenden Monaten bearbeiten soll.