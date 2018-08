Währungsschwankungen Türkische Lira fällt auf Rekordtief - Regierung will Streit mit den USA beilegen

An den türkischen Finanzmärkten mehren sich Zeichen einer Krise. Der Kurs der türkischen Lira fällt auf Tiefststände gegenüber dem US-Dollar und dem Euro. Derweil schickt die türkische Regierung eine Delegation in die USA, um die Streitigkeiten um einen inhaftierten US-Pfarrer beizulegen.

Die angeschlagene türkische Lira konnte sich zu Dollar und Euro zuletzt etwas erholen, nachdem sie in der Nacht auf Dienstag erneut auf Rekordtiefstände gefallen war. Als Gründe für den Sinkflug gelten der Disput zwischen den USA und Ankara um einen in der Türkei festgehaltenen amerikanischen Pastor und das schwindende Vertrauen der Anleger in die türkischen Notenbank.

Verfall der Lira könnte Reserven aufbrauchen

Die US-Investmentbank Goldman Sachs warnte, dass ein Verfall der Lira die Kapitalreserven der Banken aufbrauchen könnte. Obwohl im Juli auch die Inflation auf 16 Prozent gestiegen ist, hat die Zentralbank entgegen der Erwartung der meisten Ökonomen bei ihrer letzten regulären Sitzung Ende Juli die Leitzinsen nicht angehoben.

Staatschef Recep Tayyip Erdogan ist gegen höhere Zinsen

Vor allem haben aber jüngste geldpolitische Beschlüsse der türkischen Notenbank den Kurs der Währung belastet. Obwohl die Inflation stark gestiegen war, hatte die Notenbank den Leitzins nicht wie am Markt erwartet angehoben. Ökonomen zufolge sind Zinsanhebungen in der Türkei nötig, um gegen die Rekordschwäche der Lira sowie gegen die galoppierende Inflation anzukämpfen. Dennoch ist Staatschef Recep Tayyip Erdogan strikt gegen hohe Zinsen, weil er einen Dämpfer für die Wirtschaft fürchtet.

Ausländische Kapitalgeber verlieren das Vertrauen in die Türkei

"Die Anfälligkeit, mit der die Lira auf negative Nachrichten reagiert, zeigt, dass das Vertrauen ausländischer Kapitalgeber in das Land schwindet", sagte Wolfgang Kiener von der BayernLB. Zuletzt hatte die Lira unter anderem mit starken Verlusten auf Sanktionen der USA gegen einzelne türkische Minister reagiert.

Türkei will Streit um US-Pastor beilegen

Ankara will eine Delegation nach Washington schicken, um den Streit mit den USA um einen in der Türkei inhaftierten US-Pastor beizulegen. Die Delegation unter Leitung von Vize-Außenminister Sedat Onal werde in den kommenden Tagen reisen, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag. Zuvor hatte die Zeitung "Hürriyet" berichtet, dass es in dem Streitfall eine vorläufige Einigung gebe, die bei dem Besuch fertig ausgearbeitet werden solle.

USA haben Sanktionen türkische Minister verhängt

Das Justizverfahren gegen den evangelikalen Pfarrer Andrew Brunson unter Spionage- und Terrorvorwürfen belastet schon seit Monaten die Beziehungen der beiden Nato-Partner, doch hat sich der Streit vor kurzem noch mal deutlich verschärft. US-Präsident Donald Trump verhängte vergangene Woche wegen der anhaltenden Inhaftierung des Geistlichen Sanktionen gegen die türkischen Innen- und Justizminister.