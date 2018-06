Vorgezogene Wahlen in der Türkei Blogger machen Wahlkampf für Erdogan im Netz

Bis Dienstag durften in Deutschland lebende Türken ihre Stimme für die Wahl in der Türkei abgeben. Seit Wochen sind deutsch-türkische Online-Medien voller Selfies vor Wahllokalen und Fotos vom abgestempelten Wahlschein mit „Evet“ - JA - für Präsident Erdogan und seine AKP. Doch die virtuelle Momentaufnahme trügt.

Eigentlich sollte die Wahl erst im November stattfinden, doch Präsident Erdogan hat anders entschieden: In der Türkei werden am kommenden Sonntag Parlament und Staatspräsident neu gewählt. Anschließend soll das neue Präsidialsystem in Kraft treten, das dem Präsidenten eine bisher nie dagewesene Machtfülle verleiht. Wer in den Tagen davor die Postings deutsch-türkischer Blogger in den sozialen Medien verfolgt, könnte meinen, alle seien für Erdogan. Doch es gibt auch eine andere Erklärung: Gegner werden eingeschüchtert.

Erdogan-Kritiker fühlen sich bedroht

Der deutsch-türkische Boxer Ünsal Arik ist erfolgreich und weiß, wie man sich verteidigt - und doch hat er manchmal Angst, wenn er alleine auf der Straße unterwegs ist. Denn Ünsal Arik übt offen Kritik am türkischen Präsidenten Erdogan. Im Internet und im echten Leben. Dass das gefährlich werden kann weiß er, seit er bei einem Box-Kampf im Ring ein Anti-Erdogan T-Shirt trug. "Ich wurde massiv bedroht", berichtet er.

Seit der T-Shirt Aktion ist Ünsal berühmt. Auf Facebook hat er fast 80.000 Fans, aber eben auch viele Hasser: "Verräter" nennen sie ihn oder "deutsche Hure" und "Haustürke". Das sind noch die harmloseren Kommentare. Immer wieder bekommt er auch Morddrohungen.

"Wenn du den Briefkasten öffnest und findest ein ausgedrucktes Papier, auf dem steht `wir wissen jetzt, wo du wohnst´, und dann denkst Du dir, oh Scheiße, die wissen jetzt, wo ich wohne, jetzt wird es langsam brenzlig." Ünsal Arik, deutsch-türkischer Boxer

Tägliche Erfolgsmeldungen über Erdogan

Viele Erdogan-Kritiker, meint Ünsal Arik, behalten ihre politische Meinung inzwischen lieber für sich. Denn wer gegen Erdogan ist, ist gegen die Türkei - so zumindest verbreiten es Internet-Seiten wie "Stolz der Türkei", "Erdogan in Deutschland" oder "Die Ära Erdogan". Sie sehen sich selbst als Newsportale, veröffentlichen täglich Erfolgsmeldungen der türkischen Regierung und bejubeln Erdogan, den "REIS" - wie sie ihn nennen - das "Oberhaupt".

Politikwissenschaftler Ismail Küpeli beobachtet mit Sorge, dass diese Portale für viele Deutschtürken zur Hauptinformationsquelle geworden sind. KIassische deutsche Medien finden seiner Erfahrung nach wenig Anklang, weil man ihnen unterstellt, nicht wahrheitsgemäß zu berichten. Deshalb suchten viele Deutsch-Türken nach anderen Quellen, sagt der Wissenschaftler.

"Und solche Quellen sind dann eben solche Blogger, sind große Social Media Accounts, über die türkeibezogene Inhalte verbreitet werden mit einer ganz bestimmten Sichtweise, nämlich mit der Sichtweise der türkischen Regierung." Ismail Küpeli, Politikwissenschaftler

Abgeordnete werden als "Haustürken" beschimpft

Bilgili Üretmen ist einer dieser "Pro Erdogan-Blogger". Hip, schlacksig, dezente Tattoos. So setzt er sich auf seinem Youtube Kanal in Szene. Im Visier: Türkischstämmige Politiker im Bundestag wie Cem Özdemir oder Sevim Dagdelen. Über die fallen dann solche Sätze: "Kein stolzer Türke würde die Türkei so darstellen, wie es Abgeordnete tun, ob sie nun verdorbenen Blutes sind oder ob sie irgendwelche Haustürken sind! Türken sind sie nicht!

Werden die Blogger von der türkischen Regierung gesteuert?

Blogger sind die Meinungsmacher in der Community. Das hat eine Analyse von 95 Facebook-Seiten deutsch-türkischer Medien ergeben, die Journalisten des Bayerischen Rundfunks und des Rechercheportals correctiv im vergangenen Sommer untersucht haben.

Dabei hatten sie unter anderem herausgefunden, dass der Internet-Fernsehsender Z-23 mit Sitz in Duisburg rechtlich eng mit der türkischen Botschaft verflochten ist. Die Domain des Senders war auf den Pressesprecher der Botschaft eingetragen. Die schriftliche Anfrage des BR an Z-23 TV wurde nicht beantwortet. Kurz danach verschwand der Name des Pressesprechers aus der Domain des Senders.