Erdogan unter Druck Türkei: Einfluss der Wirtschaft auf die Wahl

Die türkische Lira ist weiter auf rasanter Talfahrt - und das nur wenige Wochen vor den vorgezogenen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der Türkei. Allein von Dienstag auf Mittwoch verlor sie im Vergleich zum Dollar fünf Prozent. Das bringt Präsident Recep Tayyip Erdogan unter Druck. Er will mehr Einfluss auf die Geld- und Währungspolitik.

Die türkische Lira geht durch den Boden und alle können es live mitverfolgen. Denn in Istanbul beispielweise gibt es an jeder Ecke Wechselstuben - überall steht der Kurs der türkischen Lira zum Dollar und zum Euro in roter Leuchtschrift. Um 5,60 Lira kriegt man für einen Euro - das wäre vor wenigen Wochen kaum denkbar gewesen. Die Touristen freut es. Viele Türken leiden aber unter der wirtschaftslichen Entwicklung:

"Ich bin Künstler, ich male. Hier in Cihangir habe ich ein Atellier. Da kann ich die Miete kaum noch bezahlen. An Wochenenden gebe ich Studenten von der Akademie Privatunterricht und versuche so, über die Runden zu kommen. Vielen meiner Kollegen geht es ähnlich." Maler

"Der Wirtschaft geht es schlecht und uns auch. Ich bin in einem Bergbau-Unternehmen als Zollabfertiger angestellt. Eigentlich müsste ich gerade im Hafengelände sein, vertreibe mir aber gerade meine Zeit, da es nichts zu tun gibt." Angestellter in Bergbau-Unternehmen

In vielen Bereichen bleiben die Preise noch verhältnismäßig niedrig. Auch der Spritpreis ist nur moderat gestiegen. Der Wirtschaftsexperte Baris Soydan vom regierungskritischen Nachrichtenportl T24 erklärt ds so:

"Die Regierung hat entschieden, dass die Preissteigerung durch den Steueranteil aufgefangen wird. Wenn also der Ölpreis steigt, werden die Spritpreise an den Tankstellen trotzdem nicht so stark raufgehen, weil der Steueranteil kleiner wird. Das ist eine Lösung für diesen Monat, aber was passiert beispielsweise im Sommer?" Baris Soydan

Wahlen vorgezogen wegen schwacher Wirtschaft?

Einige von Erdogans Kritikern sagen, er hat die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen auf den 24. Juni genau deshalb vorgezogen, weil die Wirtschaft irgendwann zusammenbrechen wird. Andere halten beispielweise das gestiegene Bruttoinlandsprodukt und die niedrigen Staatsschulden dagegen. Die türkische Wirtschaft stehe nicht so schlecht da, wie das im Ausland oft wahrgenommen werde, heißt es auch von Erdogan-Kritikern. Ein Besitzer eines kleinen Wolle-Geschäftes wundert sich:

"Ich verstehe das nicht: Die Leute fahren am Wochenende in Einkaufszentren und es gibt keine freien Parkplätze mehr, so voll ist es da. Jetzt ist Galatasaray Fußball-Meister geworden und ihre teuren lizensierten Trikots verkaufen sich wie warme Semmeln. Die Leute kaufen wie verrückt ein. Das kappiere ich nicht." Woll- und Textilverkaäfer

Verschwörungstheorien machen die Runde

Erdogans Anhänger haben schon einen Schuldigen für die schlechten Wirtschaftsnachrichten ausgemacht:

"Da gibt es doch diese Ratingagenturen, Moody's und so. Warum veröffentlichen die ihre Jahresberichte denn jetzt schon, kurz vor der Wahl, statt wie üblich zu Jahresende? Ist doch klar: Das Ausland will die Wahlen in der Türkei manipulieren. Aber das Volk wird nicht darauf reinfallen. Am 24. Juni wird Erdogan mit Abstand gewinnen. Denn er steht für Stabilität. Sehen Sie, ich bin Händler. Mag sein, dass es gerade nicht so gut läuft, aber Erdogan ist ein Hoffnungsträger. So ist das." Deko-Mann

Er sitzt in seinem kleinen Dekorationsgeschäft. Es ist keine Kundschaft da. Darum hat er Zeit, die Nachrichten im Fernsehen anzuschauen. Seine Verschwörungstheorie kommt nicht von ungefähr. Die Regierung spricht von einem ausländischen Komplott gegen Erdogan. Der Wirtschaftsexperte Baris Soydan kann sich das Grinsen nicht verkneifen:

"Der Grund für die letzten Turbulenzen liegt in den östlichen Märkten. Ein Verschwörungstheoretiker könnte jetzt sagen, dass US-Investoren den japanischen Markt beeinflusst haben. Klar, das kann schon sein, man weiß ja schließlich nie." Baris Soydan

Präsidentschaftskandidat Muharem Ince von der CHP vergleicht die türkische Wirtschaft mit einem Laster, der auf eine Wand zurast. Das Thema schwelt zwar schon länger, dominiert aber erst seit wenigen Tagen die Nachrichten - und nicht nur die:

"Wenn ich zum Beispiel auf soziale Netzwerke schaue, da war heute Morgen und auch letzte Nacht der Dollar im türkischen Twitter unter den Top Ten im Traffik." Muharem Ince

Doch da sind viele Finanzexperten unterwegs. Für den einfachen Arbeiter, der durch Cihangir streunt, und für die kleinen Ladenbesitzer zählt, was im Geldbeutel und in der Kasse am Ende des Tages ist. Darum ist Soydan skeptisch: