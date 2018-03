Zölle auf Glas Trumps langer Arm reicht bis in den Bayerwald

Stahl, Aluminium, womöglich noch deutsche Autos - was dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump momentan so einfällt, treibt uns um. Tatsächlich könnte die amerikanische Zollpolitik auch Branchen treffen, an die man auf Anhieb gar nicht denkt - etwa die Glashütten im Bayerischen Wald.

In der Glashütte Eisch in Frauenau werden Gläser noch ganz traditionell per Hand am Glasofen gefertigt. Das ist Donald Trump, der angeblich von Diät Cola und Fast Food lebt, wahrscheinlich egal, auch zolltechnisch:

"Das ist ein Nischenprodukt, er zielt ja offensichtlich auf die wesentlichen Produkte aus Deutschland, auf die Autos oder Stahl." Eberhard Eisch, Glashütte Eisch

Beliebt bei Chinesen

Glashüttenherr Eberhard Eisch hat außerdem kaum amerikanische Kunden, dafür chinesische. Betuchtere Chinesen entdecken seit ein paar Jahren europäische Genüsse, eben zum Beispiel Wein und damit tolle Weingläser:

"Hochwertige, dekorierte Gläser, Gläser mit Gold, mit Edelmetall, auch da haben wir gute Kunden in China." Eberhard Eisch, Glashütte Eisch

Auch bei Glas könnten Trumps Zölle zuschlagen

Und denen könnte die neue Lust auf Weingläser vergehen, wenn die hohen Zölle auf Stahl und Aluminium kommen und vielleicht auch China treffen. Der Markt für Dinge, die man nicht unbedingt braucht, reagiert schnell und empfindlich:

"Ein warnendes Beispiel sind mir da die Sanktionen gegen Russland, von denen ja auch wieder Glas nicht direkt betroffen war - aber indirekt sind wir da sehr wohl betroffen, weil einfach die ganze russische Wirtschaft drunter leidet und das hat sich sehr unmittelbar ausgewirkt in einer Halbierung der Umsätze auf dem russischen Markt." Eberhard Eisch, Glashütte Eisch

Alles hängt also mit allem zusammen - noch viel direkter für Zwiesel Kristallglas, den größten Glashersteller im Bayerischen Wald. Jahresproduktion 75 Millionen Stück, vor allem maschinell gefertigte Gläser für Hotels, Gastronomie, anspruchsvolle Privatkunden. Die USA sind nach Deutschland der zweitwichtigste Absatzmarkt für die Zwiesler, sagt Vertriebsleiter Florian Welsch:

"Der Amerikaner, der bei uns kauft, möchte eine sehr, sehr gute Qualität haben, die Gläser sind spülmaschinenfest, wir haben eine sehr hohe Bruchfestigkeit und diese Punkte zeigen, dass wir trotz der hohen Zölle wettbewerbsfähig bleiben." Eberhard Eisch, Glashütte Eisch

Kristallglas kommt nur aus Europa

Hohe Zölle, richtig gehört. Glas von draußen bekommt in den USA schon seit Jahren saftig was aufgebrummt, nämlich 22 Prozent, also fast die Größe, über die man jetzt beim Stahl jammert. So richtig logisch ist der hohe Zoll nicht, denn es gibt kein amerikanisches Kristallglas, das man schützen müsste, nur die normale Glasproduktion. Die edlen Kristallgläser kommen ausschließlich aus Europa: eben Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich.

"Es gab keine Alternative. Man musste damit leben, und wie man das Ganze schafft - na gut, wir haben mit unseren Vertriebspartnern über die letzten 15, 20 Jahre eine Marke aufgebaut. Wir argumentieren über das Servicelevel und argumentieren über die deutsche Qualität." Eberhard Eisch, Glashütte Eisch

Weiter rauf dürfen die Zölle allerdings nicht. Schon jetzt ist ein Bayerwald-Glas in Amerika teurer als zuhause. Für die hauchdünnen handgemachten Gläser aus der Luxusglashütte Theresienthal spielt das keine Rolle. Mit Stückpreisen ab mindestens 50 Euro aufwärts sind sie für die, denen Preise egal sein können:

"Und deswegen sind natürlich unsere Einzelhändler auch dort, wo die Herrschaften mit viel Geld wohnen - der Zufall will es, dass da tatsächlich ein Laden in der Nähe von einem der Golfressorts von Herrn Trump ist, in Palm Beach, Florida." Eberhard Eisch, Glashütte Eisch

Ob Trump, der auf Gold, Glitzer und Pomp steht, Theresienthal-Kunde ist, das weiß Hüttenherr Max von Schnurbein nicht, vermutlich eher nicht, denn Theresienthal steht eher für den Glanz von "good old Europe":

"Die Leute, mit denen wir zu tun haben, die sind eigentlich kulturell beschlagen, sind immer unglaublich belesen - auch keine Trump-Wähler in der Regel, muss man sagen." Eberhard Eisch, Glashütte Eisch

Reiche Amerikaner profitieren von Trumps Steuerreform

Dennoch haben gerade die reichen Amerikaner und damit auch Theresienthal was von Trumps Politik, wenn auch nicht beim Zoll:

"Amerika entwickelt sich unter anderem gut, weil eben dort die Steuerreform durchgeführt wurde, kürzlich, das heißt eben, dass unsere Klientel davon profitiert, die haben unter dem Strich dann mehr und sind dann auch bereit, dass sie mehr dafür ausgeben." Eberhard Eisch, Glashütte Eisch

Fazit - die Erde ist eine kleine überschaubare Kugel: