Rausch und kontrollierte Gesichtszüge Trump und Merkel tanzen um ihre Differenzen

Dabei hatte alles so herzlich begonnen. Trump hatte offenbar von Frankreichs Staatspräsident Macron bei dessen Besuch in Washington gelernt. Er begrüßte Merkel mit Applaus, Handschlag und Küsschen. Er und sie hätten eine großartige Beziehung, von Beginn an. Das hätten nicht alle verstanden. Merkel sei eine außergewöhnliche Frau und es sei eine Ehre sie im Weißen Haus zu begrüßen.

Doch an ihren Differenzen kommen Merkel und Trump weniger charmant vorbei, als es dem französischen Staatspräsident noch im Weißen Haus gelungen war. Wie Macron warb die Bundeskanzlerin dafür, das Atomabkommen mit Iran beizubehalten. Deutschland, Frankreich und Großbritannien hätten mit dem US-Außenministerium einen Plan für neue Gespräche mit Teheran ausgehandelt. Sie habe aus deutscher Perspektive noch einmal darauf hingewiesen, dass die gesamte Region von größter Bedeutung sei. Denn die liege nicht tausende Kilometer entfernt, wie das zwischen den USA, Iran und Syrien der Fall sei.

Trump bringt Abkommen in Gefahr

Die Entscheidung läge jetzt bei Präsident Trump, sagte Merkel. Der droht Sanktionen wieder einzusetzen und bringt damit das Abkommen in Gefahr. Sein neuer Außenminister Pompeo erklärte zur gleichen Zeit, es sei unwahrscheinlich, dass Trump den Deal unverändert lässt. Auch bei den Positionen zum Thema Handel bleibt es offenbar bei Dissenzen. Trump sagte, die Vereinigten Staaten hätten derzeit mit der EU ein Handelsdefizit von 151 Milliarden US-Dollar. Die Kanzlerin und er hätten darüber gesprochen. Das wolle man fairer gestalten. Auch die Kanzlerin wolle das.

Europa bietet Gespräche über die Handelsbeziehungen an, verlangt aber, von Strafzöllen auf Stahl und Aluminium ausgenommen zu werden. Eine Entscheidung fiel in Washington aber nicht. Der Präsident werde das entscheiden, sagte die Bundeskanzlerin. Das Treffen verlief in freundlicherer Atmosphäre als Merkels erste Reise zu Trump nach Washington. Die Bundeskanzlerin hat mit ihrem Arbeitsbesuch dort angesetzt, wo der französische Präsident Macron bei seiner Abreise aus Washington aufgehört hatte. Werden die beiden Europäer Erfolg haben? Das zeigt sich erst in den kommenden beiden Wochen.