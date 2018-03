Twitter-Nachricht Trump feuert Außenminister Tillerson

Nachfolgerin von Pompeo werde Gina Haspel, die laut Trump die erste Frau auf diesem Posten sein wird. Trump lobte Tillerson für seine Zeit als Chefdiplomat der US-Regierung. "Danke an Rex Tillerson für seinen Dienst" schrieb er.

Wiederholte Meinungsverschiedenheiten zwischen Trump und Tillerson

Im vergangenen Jahr hatte es immer wieder Spekulationen über einen Rücktritt Tillersons gegeben. Der 65-Jährige dementierte dies aber stets. Unklar blieb zunächst, ob Trump ihn dazu gedrängt hatte, den Posten aufzugeben oder ob der gebürtige Texaner auf eigenen Wunsch geht.

Tillerson macht Russland für Giftanschlag verantwortlich

Tillerson hatte immer wieder Positionen vertreten, die sich von denen Trumps unterschieden, etwa was den Konflikt mit Nordkorea angeht. Am Montag schloss er sich der Schlussfolgerung der britischen Regierung an, wonach Russland für den Giftanschlag auf einen russischen Ex-Doppelagenten in England verantwortlich ist. Kurz zuvor hatte das Weiße Haus es noch abgelehnt, sich dieser Lesart anzuschließen.

Zahlreicher Personalwechsel im weißen Haus

Die Entwicklung reiht sich ein in eine Reihe zahlreicher Personalwechsel in den vergangenen Monaten. In der vergangenen Woche hatte Trumps Wirtschaftsberater Gary Cohn angekündigt, er werde das Weiße Haus verlassen.