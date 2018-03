Innere Sicherheit Trauma Wohnungseinbruch – Wenn das Private nicht mehr sicher ist

Pro 100 000 Einwohner gibt es rund 60 Einbrüche. Im bundesweiten Schnitt liegt die Zahl dreimal so hoch. Dennoch ist die Angst hierzulande groß vor ungebetenen Gästen im Haus oder in der Wohnung. Ein Einbruch ist für viele Menschen ein Schock.

Oft dauert es nur ein paar Sekunden. Die Täter hebeln mit einem Schraubenzieher die Fenster auf oder bohren kleine Löcher in Balkon- und Terrassentüren. Bei Steffi Heinz im Landkreis Starnberg kamen die Diebe einfach direkt durch die Haustür:

"Wir haben das Thema damals gar nicht ernst genommen, weil wir dachten, es passiert ja sowieso nichts. Und eines Nachts habe ich unten ein Geräusch gehört, und dachte einer von uns hätte früh das Haus verlassen, um Semmeln zu holen. Bin dann später am Sonntag runtergegangen und habe gesehen, dass die Handtasche auf dem Boden lag. Spätestens da habe ich gemerkt, dass etwas nicht stimmt." Steffi Heinz

Der Flur des Einfamilienhauses war durchwühlt, Jacken lagen auf dem Boden, alle Portemonnaies waren leergeräumt. Offenbar hatte der Täter die nicht abgeschlossene Tür einfach aufgedrückt und mitgenommen, was am besten greifbar war - Gelegenheitsdiebe, die gleich wieder raus wollten, mutmaßt Steffi Heinz. Keine schöne Erfahrung für die Ärztin und dreifache Mutter. Bis heute ist sie erleichtert darüber, dass die Einbrecher nur im Flur waren und nicht das Wohnzimmer oder gar die Schlafzimmer ausgeräumt haben.

Wo die Täter besonders oft zuschlagen

Die Angst vor Einbrüchen ist in dem kleinen Ort im Landkreis Starnberg bei vielen zu spüren. Fast jeder kennt jemanden, bei dem schon eingebrochen wurde, sagt Sebastian Meier, der mit seiner Familie in einer Doppelhaushälfte am Waldrand wohnt.

"Geballt hier in dem Raum war es vor zwei Jahren enorm hoch. Also, da waren ja mindestens zweimal die Woche hier in der Gegend Einbruchsversuche oder Einbrüche, teilweise mehrere an einem Tag. Das war auch der Grund, warum wir reagiert haben." Sebastian Meier

Sebastian Meier hat sein Haus aufgerüstet. Nähert sich jemand im Dunkeln dem Grundstück, geht eine Flutlichtanlage an, auch die Fenster sind entsprechend präpariert. Würde sie jemand aufbrechen, gellte ihm lautes Pfeifen entgegen.

Durchschnittlich 30 bis 50 mal pro Jahr wird in der Gegend rund um Starnberg eingebrochen. In der Stadt München waren es zuletzt 1220 Einbrüche pro Jahr.

Treffen kann es jeden - zu jeder Tageszeit

Bayernweit sinken die Zahlen. Im ersten Halbjahr 2017 um 14 Prozent. Die aktuellen Daten sollen nächste Woche veröffentlicht werden.

"Momentan geht es etwas runter mit den Fallzahlen, aber das ist kein Grund sich zurückzulehnen. Weil das hilft ihnen alles nichts, wenn die Zahlen zurückgehen und sie gehören einfach zu den paar Prozenten." Heinrich Hauner, Kriminalhauptkommissar der Polizei in München

Denn treffen kann es jeden und, was den meisten nicht klar ist: Zu jeder Tageszeit. Beliebt sind Einbrüche in der Dämmerung, aber auch wenn die Bewohner nur kurz beim Einkaufen sind oder ihre Kinder abholen, schlagen Einbrecher zu.

Gerade in den großen Wohnhäusern in München ist es für Täter kein Problem einzudringen, sie klingeln solange bis jemand öffnet, die Wohnungstüren können sie oft mit einer alten Kredit oder Plastikkarte aufmachen. Die meisten Diebe werden nie gefasst. Die Aufklärungsquote liegt um die 20 Prozent. Denn, so Hauner: "Der Täter hinterlässt in der Regel wenig Spuren, die auf ihn hindeuten.“

Eine traumatische Erfahrung

Dass man wirklich einen Einbrecher ertappt und ihm von Angesicht zu Angesicht gegenüber steht , ist extrem selten, sagt der Kriminalhauptkommissar. Aber auch ohne diese Konfrontation wiegt der Schock über das Eindringen in die Privatsphäre der Menschen schwer:

"28,8 Prozent erleiden ein Trauma. 23,9 Prozent leiden unter Angstgefühlen, 17,3 Prozent haben Schlafstörungen und 17,6 Prozent wechseln sogar ihre Wohnung." Heinrich Hauner

Damit es gar nicht erst so weit kommt, bietet die Polizei in ganz Bayern kostenlose Beratungen an, wie man sein Haus oder seine Wohnung vor Einbrechern schützt.

