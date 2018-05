Das besondere Tierhotel Wo Hund und Katze gerne Ferien machen

Golden Retriever Monty robbt am Boden, springt wild an seinem Herrchen hoch, tänzelt um sich selbst. Ja, so sieht Wiedersehensfreude aus! Dominik, sein Besitzer, hatte ihn nur fünf Tage im Tierhotel Studer in Deisenhausen im Landkreis Günzburg, aber Monty flippt völlig aus.

"Schönes Gefühl, dann weiß man wenigstens, dass er einen vermisst hat." Dominik Hundebesitzer

Wie am Flughafen sei das, sagt Martina Studer, die das Tierhotel seit fünf Jahren führt. Wiedersehensfreude und Abschiedsschmerz, das bekomme sie täglich mit. Und manchmal weine sie auch mit.

"Es gibt sehr sehr viele Männer, die wirklich weinen, weil sie ihr Tier abgeben. Die Männer sind sehr sensibel. Bei Frauen geht das oft ganz schnell. Also tschüss, ich geh dann mal! Aber Männer nehmens ganz schwer mit dem Abschied, da tun sie natürlich dem Hund keinen Gefallen." Martina Studer, Tierhotel

Anneliese Fischer-Reith kommt mit Katze Lea zum Einchecken an die "Hotelrezeption". Zwei Wochen wird sie in Spanien Urlaub machen. Und der Abschied ist tatsächlich - um die These der Tierhotelbesitzerin zu stützen - bei dieser Frau kurz und schmerzlos. "Wir wollen halt auch mal in Urlaub fahren und eine Katze mit in den Urlaub zu nehmen ist Stress pur!" Hier habe sie ein gutes Gefühl, Lea sei schon seit vier Jahren immer wieder mal im Hotel und sie komme jedes Mal relaxed zurück. Schnell wird noch geklärt welche Unverträglichkeiten seit dem letzten Aufenthalt dazugekommen sind und auf geht‘s nach Spanien. "Lea ist jetzt erst mal stinkig, dass wir sie von Zuhause weggerissen haben, aber so sind sie halt, die Katzen!", sagt sie noch beim Hinausgehen.

Urlaub vom Herrchen

Tessa im Pool

Der nächste Urlaubsgast ist alles andere als stinkig. Hündin Tessa freut sich riesig als sie die Mitarbeiter des Tierhotels sieht, rennt sofort in den großen Außenbereich für Hunde und springt in den Pool. "Tessa war schon oft hier, sie kennt das Hotel genau und ist eine absolute Wasserratte", lachen die Mitarbeiter des Hotels. Aber, ähm, für den Besitzer muss sich das doch nicht so gut anfühlen, wenn der Hund sich freut, Urlaub vom Herrchen zu machen, oder? "Doch, dann weiß ich, dass es ihr gut geht und wir haben kein schlechtes Gewissen während wir in Italien sind", sagt Dominik Gutowski und packt Medikamente und Spezialfutter aus, denn "Tessa sei zu fett geworden, sagt der Tierarzt. Meine Frau hat die Portionen schon abgepackt ".

Auch gerne mit Extrawurst

Um solche Spezialwünsche kümmert sich Martina Studer gern. Gerade hat sie eine Inhalation mit Tammy gemacht, sie hat ein Lungenproblem. Und den alten Hundeknaben Blacky besucht sie mehrmals täglich in seinem Zimmer zum Kuscheln. Er kann nicht mehr so viel nach draußen wie die anderen tierischen Urlauber.

"Er gehört zu meinen Lieblingen. Blacky ist mehrmals im Jahr hier und schon ein Opa. Jetzt müssen wir auf weiches Futter umstellen, weil seine Zähne nicht mehr mitmachen." Martina Studer, Tierhotel

Viele Tiere kommen gern hierher!

Martina Studer erzählt von den Tieren als wären es ihre eigenen. Und das macht wohl auch ihren Erfolg aus. Bis aus München kommen Kunden eineinhalb Stunden angefahren, weil sie die liebevolle Atmosphäre schätzen. Wo andere Pensionen 70 Hunde aufnehmen, ist bei ihr nach 15 Schluss. Dafür ist sie immer ausgebucht. "Ich kann leider schon gar niemanden mehr aufnehmen, es sei denn sie buchen für nächstes Jahr", sagt sie und widmet sich dann wieder voller Hingabe Blacky. " Wenn die Besitzer sich schon irgendwo am Strand mit einem Cocktail vergnügen, muss er ja schließlich auch sein Vergnügen haben". Wahrscheinlich ist Martina diese Liebe zu den Hunden in die Wiege gelegt geworden, denn - ohne Witz - ihr Mädchenname laute Canis. Lateinisch für Hund!