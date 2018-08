Wie in München Teile des Frankfurter Flughafen nach Sicherheitspanne geräumt

Am Frankfurter Flughafen sind Teile des Terminal 1 geräumt worden. Über drei Stunden ging nichts mehr: das Boarding tausender Passagiere war gestoppt, ankommende Flugzeuge mussten auf dem Vorfeld warten. Wie vor einer Woche in München war mindestens eine Person unerlaubt durch die Sicherheitskontrolle gelangt.

Nach einem Sicherheitszwischenfall ist am Frankfurt Flughafen ein Teil eines Terminals geräumt worden. Mindestens eine Person sei unberechtigt in den dortigen Sicherheitsbereich gelangt, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. Eine Woche nach der Panne und der Sperrung des Flughafens in München droht nun auch in Frankfurt Chaos.

Dutzende Flüge gestrichen

Über drei Stunden lang dauerte die Sperrung. Mehrere Dutzend Flüge wurden gestrichen. Bis etwa 13.30 Uhr waren es 49 Flüge, von rund 1.500 geplanten Flugbewegungen an diesem Tag. Wie sehr der Zwischenfall die Flugpläne durcheinanderwirbelt, ist noch nicht zu überblicken. Die Lufthansa, die wie in München stark betroffen ist, bittet alle Passagiere, sich vor ihrem Flug nach dem Flugstatus zu erkundigen.

Gesperrt waren die Teilbereiche A und Z im Terminal 1. Zudem wurden die Sicherheitsbereiche in den Ebenen 2 und 3 geräumt. Ankommende Flugzeuge mussten auf dem Vorfeld mit den Passagieren an Bord warten. Gegen 14.30 Uhr war die Sperrung aufgehoben und Passagiere wurden nach und nach wieder in den Abfertigungsbereich gelassen.

Evakuierung ohne Panik

"Wir haben in den Terminals zusätzliches Personal unterwegs, das Snacks und Getränke verteilt. Auch medizinische Dienste sind vor Ort", sagte ein Flughafen-Sprecher. Die Bundespolizei zog Absperrbänder auf und drängte die Fluggäste zurück in den vorderen Bereich der Halle.

Passagiere wurden von den Gates zurück in die Halle gebracht. Augenzeugen zufolge herrschte keine Panik, aber großes Gedränge in den wetterbedingt heißen Hallen. Passagiere beklagten sich, dass sie sich nicht ausreichend informiert fühlen.

Lufthansa wieder im Krisenmodus

Der Krisenstab der Lufthansa buchte vorsorglich größere Hotelkapazitäten im Rhein-Main-Gebiet, um gestrandete Passagiere unterbringen zu können. In den Teilbereichen B und C waren die Gates immer geöffnet. Man versuche, ankommende Maschinen in diese Bereiche umzuleiten. Passagiere, die in Frankfurt umsteigen sollten, werden soweit möglich über andere Drehkreuze wie München, Zürich oder Wien geleitet.

Unerlaubt durch die Sicherheitsschleuse

Auslöser für die Sperrung war eine vierköpfige französische Familie. Die vier Personen seien identifiziert und würden derzeit befragt, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. Bei mindestens einem Mitglied der Familie sei die Kontrolle nicht abgeschlossen gewesen, als diese den Sicherheitsbereich betrat. Deshalb hatte sich die Einsatzführung gegen 11.30 Uhr für den Boardingstop entschieden. Unklar ist, was genau an der Sicherheitskontrolle passiert ist.

Sicherheitspanne am Münchner Flughafen

Zuletzt hatte eine Sicherheitspanne am Münchner Flughafen für erhebliche Probleme gesorgt. Zu Ferienbeginn am 28. Juli war eine Frau durch eine Sicherheitsschleuse gegangen, ohne vorher kontrolliert worden zu sein. Daraufhin räumte die Bundespolizei zwei Abflughallen.

Etwa 330 Flüge fielen aus, etliche waren verspätet. Zehntausende Reisende konnten gar nicht oder nur stark verspätet in den Urlaub starten. Drei Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma wurden daraufhin von ihren Aufgaben entbunden. Für den Flughafen entstand ein Schaden in Millionenhöhe, dazu kamen Schäden für die Fluggesellschaften.