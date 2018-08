Wieder Panne im Sicherheitsbereich Teile des Frankfurter Flughafens geräumt

Am Frankfurter Flughafen läuft eine Räumung in einem der Abfertigungsgebäude. Das meldete die Bundespolizei auf Twitter. Es gilt ein sofortiger Boardingstopp. Wie vor einer Woche in München ist mindestens eine Person unerlaubt durch die Sicherheitskotrolle gelangt.

Von: Veronika Beer