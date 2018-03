Aufruf gegen Hass und Gewalt Tausende Gläubige bei Karfreitagsprozessionen in Bayern

Mit Prozessionen haben die Gläubigen in verschiedenen Orten Bayerns am Karfreitag des Todes Jesu gedacht. Die Predigten waren politisch geprägt. Im Vordergrund stand der Aufruf zu Toleranz gegenüber Andersgläubigen.

Tausende Menschen kamen zu der Jahrhunderte alten Karfreitagsprozession in der unterfränkischen Stadt Lohr im Landkreis Main-Spessart am Main. Lebensgroße Figuren veranschaulichten die Stationen des Leidens und Sterbens Jesu. In München beteiligten sich Tausende Gläubige unterschiedlicher Herkunft am "Kreuzweg der Völker" mit Kardinal Reinhard Marx. Dabei lasen Christen verschiedenster Herkunft Bibeltexte und sangen Lieder in ihrer Muttersprache, unter anderem auf Russisch, Vietnamesisch und Arabisch. Die Prozession sei ein Zeichen für ein friedliches Zusammenleben in der Stadt und dem ganzen Land, sagte der Kardinal.

Jubiläum in Neunkirchen in Oberfranken

An einer weiteren Prozession im oberfränkischen Neunkirchen am Brand nahm anlässlich ihres Jubiläums der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick teil - in dem Ort wurde die Prozession zum 350. Mal zelebriert. Schick sagte, das Kreuz müsse weiter in der Öffentlichkeit sichtbar bleiben. Es sei ein "Markenzeichen unserer Kultur und Zivilisation". Das Kreuz sei kein Zeichen des Todes, sondern Zeichen des Lebens, der Freude und des Friedens.

Marx und Bedford-Strohm rufen zu Toleranz auf

In ihren Predigten haben die Kirchenvertreter zu Frieden und Zusammenhalt sowie gegen Hass aufgerufen. Ohne Freundschaft zwischen den Menschen unterschiedlichster Herkunft gebe es in Deutschland keinen Zusammenhalt, sagte der Erzbischof von München, Kardinal Reinhard Marx. "Wir müssen offen sein für die Begegnung mit Muslimen", so Marx angesichts der aktuellen Islam-Debatte. Die Kirche lehne jede Form des Hasses ab, egal ob religiösen oder politischen.

"Hass und Gewalt sind nichts Normales", erklärte auch der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. In seiner Predigt in der Münchner St. Matthäuskirche rief der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland zu Solidarität mit Verfolgten und Opfern von Gewalt auf. Der Weg der Gewaltfreiheit und der Liebe sei nicht naiv, sagte er unter Verweis auf die Worte Martin Luther Kings. "Lasst uns daran denken, wenn ganze Gruppen von Menschen in unserem Land ins Abseits gestellt werden sollen."