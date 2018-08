BR-Kultserie Tausende feiern Familienfest von "Dahoam is Dahoam"

"Ich freue mich total, dass trotz der Hitze so viele Menschen gekommen sind. Das sind die Fans, die uns lieben." Bernhard Ullrich

Bernhard Ullrich, der in der Serie den Hubert Kirchleitner spielt, war begeistert, dass trotz der extremen Temperaturen am Samstag 8.000 Fans von "Dahoam is Dahoam" in die Produktionsstätte nach Dachau gekommen sind. Sie feierten das Familienfest, das in diesem Jahr unter dem Motto "Lansinger Sommer Wiesn" stand und ein Volksfest für die ganze Familie war. Die Fans nahmen an Führungen durch die Fernsehstudios teil, labten sich an bayerischen Schmankerln und die Kinder ließen sich schminken oder ergatterten mit ihren Eltern Autogramme ihrer Stars. Alle genossen bei bestem Wetter das bunte Bühnenprogramm, das 2018 ganz im Zeichen der bayerischen Lebensart stand.

Schönste Momente bald im BR Fernsehen

Auch alle Dahoam-Gebliebenen konnten das Familienfest besuchen - und zwar im Web. Die "Lansinger Sommer Wiesn" wurde live in der BR Mediathek, auf Facebook und auf YouTube übertragen. Die schönsten Momente werden im BR Fernsehen zu sehen sein: in der Nacht vom 5. auf 6. August von 0.15 bis 4.35 Uhr - nicht nur für alle Fans ein Muss.