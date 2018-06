Tarifstreit Tarifverhandlungen im ÖPNV ohne Ergebnis - weitere Warnstreiks wahrscheinlich

Die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Nahverkehrs in Bayern sind am Abend in Nürnberg überraschend ausgesetzt worden. Beide Seiten hatten im Vorfeld mit einer Einigung gerechnet. Jetzt drohen weitere Warnstreiks.

Wie schon in den vergangenen Tagen müssen die Nutzer der öffentlichen Verkehrsmitteln in nächster Zeit wieder damit rechnen, dass zeitweise keine Busse sowie U- und Straßen-Bahnen fahren. Der Grund: Die Tarifverhandlungen sind überraschend vertagt worden.

Tarifverhandlungen scheinen festgefahren

Zuvor hatten die Arbeitgeber ein verbessertes Angebot unterbreitet. Dieses Angebot orientiert sich nach Angaben der Arbeitgeber am Abschluss des öffentlichen Dienstes und honoriere auch die besonderen Belastungen der Beschäftigten im ÖPNV. Die Gewerkschaft verdi erteilte dem Angebot umgehend eine Absage. Die Arbeitgeberseite habe sich nicht mehr bewegt und "eine Reihe von Forderungen nicht berücksichtigt", heißt es zur Begründung. Geld sei nicht der entscheidende Grund für die Absage gewesen. Einen neuen Verhandlungstermin gibt es derzeit noch nicht.

Weitere Warnstreiks drohen

Die Gewerkschaft forderte die Arbeitgeber auf, zeitnah ein verbessertes Angebot vorzulegen und drohte für kommende Woche mit weiteren Warnstreiks. Einen möglichen Termin dafür konnte verdi-Sprecher Hans Sterr noch nicht nennen. Arbeitsniederlegungen am Montag schloss er allerdings aus. Sollte nicht neue Bewegung in die stockenden Tarifverhandlungen kommen, würden die Warnstreiks in der kommenden Woche aber stärker ausfallen als zuletzt. In Nürnberg hatten die Beschäftigten im ÖPNV am Morgen für vier Stunden die Arbeit niedergelegt. In der Folge kam es vor allem im Staßenbahnverkehr zu Behinderungen. In München fuhren am Donnerstag Früh keine Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen. Warnstreiks gab es aber zum Beispiel auch in Augsburg, Regensburg und Schweinfurt.

Mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen

Die Gewerkschaft verdi fordert bei den Verhandlungen für die 6300 Beschäftigten im ÖPNV in Bayern sieben Prozent mehr Geld für 12 Monate, mindestens aber 220 Euro mehr sowie weitere Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen.