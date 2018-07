Nach Warnstreiks Tarifstreit in der bayerischen Nahrungsmittelindustrie beigelegt

Der Tarifstreit in der bayerischen Nahrungsmittelindustrie ist beigelegt. Laut der Gewerkschaft NGG erhalten die rund 8.000 Beschäftigten ab August 100 Euro mehr im Monat - das entspreche etwa 3,8 Prozent für eine Fachkraft.

Nach zweimonatigen Tarifverhandlungen gibt es für Auszubildende jetzt 50 Euro mehr. Im August kommenden Jahres werden die Einkommen dann um weitere 2,5 Prozent angehoben. Der Tarifvertrag gilt für zwei Jahre.

Einigung nach Warnstreiks

Diese Woche hatte die Gewerkschaft zu mehreren Warnstreiks aufgerufen, unter anderem bei Alete in Weiding, Wela in Trognitz und Bernbacher Nudeln in München.