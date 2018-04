Deutlich mehr Lohn Tarifeinigung steht: Es ist kompliziert

Am Ende hat es doch noch gedauert, bis der ausgehandelte Kompromiss das Plazet der Verhandlungs- und Tarifkommissionen bekam. Und das liegt sicher auch daran, dass die Teilnehmer das etwas komplizierte Tarifwerk erst einmal verstehen müssen.

Das sieht eine Erhöhung von knapp 7.5 Prozent vor – allerdings in drei Schritten: rückwirkend zum 1. März 2018 3,19 Prozent, zum 1. April 2019 3,09 Prozent und zum 1. März 2020 weitere 1,06 Prozent. Die Laufzeit von 30 Monaten ist allerdings länger als in den Tarifrunden zuvor. Und: Nicht alle 2,3 Millionen Beschäftigten erhalten genau diese Prozentzahlen auf das Gehaltskonto überwiesen.

Neueingestellte profitieren

Bei manchen fällt es geringer aus, andere werden über dem Schnitt liegen – was den Tarifvertrag so kompliziert macht. Profitieren werden auf jeden Fall die, die neu eingestellt werden. Um sie für den öffentlichen Dienst zu gewinnen, werden sie von Anfang an höher eingruppiert.

Zu Gute kommt der Abschluss auch vielen in den besser qualifizierten Berufsgruppen. Das war den Arbeitgebern wichtig. Dafür konnten die Gewerkschaften durchsetzen, dass in den 30 Monaten die Einkommen mindestens um 150 Euro erhöht werden – eine soziale Komponente.

Extra-Zahlung für untere Einkommensgruppen

Für die unteren Einkommensgruppen gibt es zudem ein Extra: Sie erhalten in diesem Jahr eine Einmalzahlung von 250 Euro. Zufrieden sein werden auch die Auszubildenden. Sie bekommen 50 Euro mehr im Monat in diesem und im nächsten Jahr. Der Nachtdienstzuschlag in Krankenhäusern wird von 15 auf 20 Prozent erhöht und für Kräfte in Wechselschicht erhalten drei Tage Urlaub zusätzlich.

Eines ist nach diesem Abschluss auf jeden Fall klar: Die Gewerkschaften werden der Basis in den nächsten Tagen viel erklären müssen.