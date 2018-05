US-Bundesstaat Texas Zehn Tote nach Schießerei an High School

Bei der Schießerei an einer High School im US-Bundesstaat Texas sind am Freitag zehn Menschen getötet und zehn weitere verletzt worden. Das teilte der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, vor Journalisten mit.

Es sei "einer der abscheulichsten Angriffe" gewesen, "die wir jemals in der Geschichte von Schulen in Texas erlebt haben", sagte Gouverneur Greg Abbott. Die meisten der Opfer waren laut Behörden Schüler. Ein 17-jähriger Schüler, von den Ermittlern als Dimitrios P. identifiziert, soll das Feuer eröffnet haben.

Die Schüsse fielen am Morgen gegen 08.00 Uhr (Ortszeit) an der Santa Fe High School, etwa 50 Kilometer südöstlich von Houston. Der mutmaßliche Schütze habe ein Gewehr und einen Revolver gehabt, die dem Vater des Verdächtigen gehört hätten, so Abbott.

Der Schütze habe auch Sprengsätze gehabt, dazu gehöre ein Molotowcocktail, sagte Abbott. Sie seien in der Schule und Umgebung gefunden worden. Der Verdächtige habe gesagt, er habe ursprünglich vorgehabt, sich selbst zu töten, sagte Abbott. Doch habe er sich gestellt. Der Vater des Verdächtigen habe die beiden verwendeten Schusswaffen legal besessen.

Runder Tisch zu Schießereien

Abbott teilte mit, "eine oder zwei" andere Personen von Interesse würden zu der Schießerei befragt. Abbott sagte, er werde Runde Tische im Staat Texas organisieren, um darüber zu reden, wie weitere Schießereien verhindert werden könnten.

Mutmaßliche Sprengsätze auf dem Schulgelände

Die Behörden sicherten das Schulgebäude, alle Schüler wurden an einen sicheren Ort gebracht. Eine Schülerin sagte dem Nachrichtensender KTRK, der Schütze sei in der ersten Stunde in ihre Klasse gekommen und habe zu schießen begonnen.

US-Fernsehsender zeigten Bilder von einem großen Polizeiaufgebot vor dem Schulgebäude, wo rund 1500 Kinder und Jugendliche unterrichtet werden. Es war der letzte Tag schulinterner Prüfungen. Ob dies mit der Tat in Verbindung steht, war zunächst unklar.

Auf dem Schulgelände und außerhalb des Campus fand die Polizei mutmaßliche Sprengsätze. Sicherheitskräfte seien dabei, sie zu entschärfen, teilte die Schulbehörde des Bezirks auf Twitter mit.

Die Polizei rief die Bevölkerung dazu auf, wachsam zu bleiben und verdächtige Objekte in Schulnähe den Behörden zu melden.

Trump sicherte NRA vor wenigen Wochen Unterstützung zu

US-Präsident Donald Trump schrieb in einer ersten Reaktion auf Twitter, es sehe "nicht gut aus". Man trauere um den Verlust von Leben und sende den Betroffenen "Unterstützung und Liebe".

Trump bezeichnete die Tat als "absolut schrecklich". Es müsse künftig sichergestellt werden, dass Schusswaffen nicht in die Hände derer geraten, die eine Bedrohung darstellen.

Tote und Verletzte durch Schusswaffen sind an US-High-Schools keine Seltenheit. Seit dem Schulmassaker von Parkland, bei dem im Februar 17 Menschen starben, gab es landesweit Proteste von Schülern für eine Verschärfung der Waffengesetze.

Erst vor wenigen Wochen hatte Trump der Waffenlobby NRA seine Unterstützung zugesichert. "Eure Rechte aus dem zweiten Verfassungszusatz stehen unter Beschuss, aber sie werden niemals unter Beschuss stehen, solange ich Euer Präsident bin", hatte Trump auf der Jahresversammlung der NRA in Dallas erklärt.