Indonesische Insel Tote nach neuem Beben auf Lombok

Nur eine Woche nach dem schweren Erdbeben auf der indonesischen Insel Lombok hat dort erneut die Erde gebebt. Nach Behördenangaben starben mindestens drei Menschen. Der Chef des Bezirks Nord-Lombok, Najmul Akhyar, sagte dem indonesischen Sender Metro TV, er könne die Lage wegen eines Stromausfalls noch nicht völlig einschätzen. Ein Sprecher des Katastrophenschutzes sagte, das Beben habe die Stadt Mataram heftig erschüttert und könnte dort Schäden verursacht haben. "Alle rannten sofort aus ihren Häusern, jeder war in Panik", berichtete ein Einwohner der Nachrichtenagentur AFP.

Erschütterungen seien auch in Teilen der benachbarten Insel Bali zu spüren gewesen. Nach Angaben des Katastrophenschutzes flohen auch dort Menschen in Panik aus ihren Häusern in höher gelegene Gebiete. Am Flughafenterminal von Bali lösten sich Deckenpaneele bei den Erschütterungen, auch ein Kaufhaus sei beschädigt worden, teilten die Behörden mit. Der Flughafen von Lombok unterbrach für eine halbe Stunde den Betrieb.

Beben der Stärke sieben

Die Erschütterungen der Stärke sieben hätten sich rund 18 Kilometer nordwestlich von Lombok in einer Tiefe von zehn Kilometern ereignet, teilte die US-Erdbebenwarte USGS mit. Eine zunächst ausgegebene Tsunamiwarnung wurde wenig später aufgehoben. Eine kleine Flutwelle von 13 Zentimetern Höhe wurde an der Nordküste registriert, eine weiter bildete sich vor der östlichen Nachbarinsel Sumbawa.

Lombok ist wie das benachbarte Bali für schöne Strände und Berge bekannt. Hotels und andere Gebäude auf beiden Inseln dürfen nicht höher als Kokospalmen sein.

Erdbeben kommen in Indonesien wegen der Lage des Landes im pazifischen "Feuerring" vor, eine Formation aus Vulkanen. Im Dezember 2004 löste ein Erdbeben der Stärke 9,1 vor Sumatra einen Tsunami aus, bei dem 230.000 Menschen in einem Dutzend Ländern starben. Bei dem Erdbeben der Stärke 6,4 am 29. Juli waren 16 Menschen ums Leben gekommen.