BGH-Grundsatzentscheidung Werbeblocker sind erlaubt

Das Anbieten von Werbeblockern im Internet ist zulässig - das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Der Springer-Konzern will nun dagegen Verfassungsbeschwerde einlegen.

Von Klaus Hempel, SWR, ARD-Rechtsredaktion

Ein besonders beliebter Werbeblocker ist der sogenannte "AdBlock Plus", den die Kölner Firma Eyeo anbietet. Der Springer-Verlag wirft dem Unternehmen unlautere Geschäftspraktiken vor und hatte es deshalb verklagt.

Online-Werbung für Verlage überlebenswichtig?

Cornelis Lehment, der Anwalt von Springer, hält das Blockieren von Werbung im Internet generell für höchst problematisch. Denn ohne Werbung könnten die Verlage ihre Internetangebote nicht finanzieren: "Print ist seit Jahren im Sinken. Wir werden in Zukunft nahezu ausschließlich digitale Informationsangebote haben, die sich nahezu ausschließlich mit Werbung finanzieren", so der Jurist.

Es gibt Bezahlmodelle, aber die tragen vielleicht mit fünf oder zehn Prozent zu der Gesamtfinanzierung bei, sagt Lehment. "An der Anzeigenfinanzierung im Internet wird sich auch nichts ändern. Und sie ist auch die grundlegende Bedingung dafür, dass sich so viele Menschen umsonst im Internet informieren können."

Springer sieht Pressefreiheit in Gefahr

Außerdem müssten Verlage wie Springer das Recht haben, selbst zu entscheiden, wie sie ihre Angebote im Internet dem Nutzer anbieten. Dazu gehöre auch Werbung. Werbeblocker, meint Rechtsanwalt Lehment, würden gegen die Pressefreiheit verstoßen: "Nicht nur die redaktionellen Inhalte, sondern auch die Werbeinhalte sind ausdrücklich vom Grundrechtsschutz umfasst: einmal als unentbehrliche Finanzierungsgrundlage, und zum anderen, weil sie selbst auch Nachrichten sind, wie das Bundesverfassungsgericht festgestellt hat."

Anbieter verweist auf Alternativen

Die beklagte Firma Eyeo hält solche Argumente für vorgeschoben. Verlage hätten genügend Alternativen, um auch ohne Werbung Geld zu verdienen, so die Sprecherin des Unternehmens, Laura Sophie Dornheim: "Es gibt die Möglichkeit, auch digitale Abonnements zu verkaufen. Dann gibt es die Möglichkeit, nicht nur ein komplettes Abonnements zu verkaufen, sondern zu sagen: Wenn Du diesen Artikel lesen willst, dann zahle doch dafür ein paar Cent." Zudem könnten Unternehmen auf ihren Seiten darauf hinweisen, dass sie auf die Einnahmen durch Werbung angewiesen seien und die Nutzer bitten, für ihre Seite den Ad-Blocker auszuschalten.

Der BGH hat der Kölner Firma recht gegeben und entschieden: Werbeblocker im Internet sind zulässig. Ein Verstoß gegen das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, wie es Springer vorgetragen hatte, liege nicht vor. Der Verlag könne sich durchaus wehren, etwa indem er Internetnutzer, die mit Werbeblockern arbeiten, ebenfalls blockiert, so dass sie Angebote wie "bild.de" oder "welt.de" nicht mehr nutzen können.

Auch Ausnahmen gegen Bezahlung zulässig

Geklagt hatte der Springer-Verlag auch gegen das spezielle Geschäftsmodell der Kölner Firma Eyeo. Große Unternehmen wie Springer können Eyeo Geld dafür zahlen, dass Werbung durchgelassen wird. Vorausgesetzt, dass die Werbung "akzeptabel" ist, sprich den Internetnutzer nicht übermäßig nervt. Springer spricht in diesem Zusammenhang von Erpressung.

Doch der BGH hat dieses Geschäftsmodell ebenfalls gebilligt. Eyeo-Sprecherin Dornheim freut sich über die Entscheidung: "Wir freuen uns ganz besonders, dass das hohe Gericht bestätigt hat, dass niemand gezwungen werden kann, Werbung zu sehen; dass also auch im Internet alle Menschen das Recht haben, einen Ad-Blocker zu aktivieren und nervige Werbung loszuwerden."

Der Streit geht weiter

Der Springer-Verlag will sich mit dem Urteil allerdings nicht abfinden. Er kündigte an, gegen die Entscheidung des BGH Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht einzulegen. Der Rechtsstreit ist mit dem heutigen Urteil also noch nicht beendet.