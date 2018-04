Vor Gipfeltreffen mit Süden Nordkorea setzt Atomprogramm aus

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat nach Angaben von Staatsmedien die Aussetzung der Atom- und Raketentests seines Landes angekündigt. Zudem solle der Betrieb einer nuklearen Testanlage im Nordosten des Landes eingestellt werden, berichtete die amtliche nordkoreanische Agentur KCNA.

Die Entscheidung dazu sei bei einer Vollversammlung des Zentralkomitees der nordkoreanischen Regierungspartei gefällt worden. Bei dem Treffen sollte eine "neue Ära" der Politik debattiert werden.

Im September testete Nordkorea Raketen, die nach eigenen Angaben das US-Festland erreichten.

"Vom 21. April an wird Nordkorea Atomtests und den Start von ballistischen Interkontinentalraketen stoppen", so der KCNA-Bericht. Kim erklärte demnach, sein Land benötige keine weiteren Atomtests und Tests für Interkontinentalraketen mehr. Die Atombewaffnung sei erfolgreich abgeschlossen worden.

Neuer Schwerpunkt: "wirtschaftliches Wachstum"

Die Schließung der Atomanlage solle dazu dienen, den Willen zur Aussetzung von Atomtests zu bekräftigen, so KCNA. In der Anlage hatte Nordkorea seit 2006 sechs Atomwaffentests unternommen.

Außerdem wurde ein Wechsel des politischen Kurses angedeutet, mit dem sich das isolierte Land künftig stärker auf die Entwicklung der - auch durch internationale Sanktionen - geschwächten Wirtschaft konzentrieren wolle. Das weitgehend isolierte Land kündigte an, es wolle im Dialog mit der internationalen Gemeinschaft Frieden und wirtschaftliches Wachstum erreichen.

Gipfeltreffen in wenigen Tagen

Südkorea begrüßte den Schritt Nordkoreas. Dies sei ein "bedeutender Fortschritt" hin zur nuklearen Abrüstung auf der Koreanischen Halbinsel, teilte ein Mitarbeiter des Präsidentenbüros mit. Die Aussichten auf erfolgreiche Gespräche zwischen Seoul, Pjöngjang und Washington würden dadurch verbessert, sagte er.

Die Ankündigung Nordkoreas erfolgt knapp eine Woche vor dem Gipfeltreffen des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In mit Kim Jong Un, das am kommenden Freitag im Grenzort Panmunjom stattfinden soll.

Seit dem Ende des Korea-Kriegs 1953 gab es bisher zwei innerkoreanische Gipfel. Die Treffen fanden im Juni 2000 und im Oktober 2007 jeweils in Pjöngjang statt.

Annäherung durch Olympia

Nordkorea hatte in den vergangenen Jahren sein Atom- und Raketenprogramm massiv vorangetrieben und damit gegen UN-Resolutionen verstoßen. Im vergangenen Jahr nahm Nordkorea seinen sechsten und bislang stärksten Atomtest vor, zudem testete Pjöngjang Raketen, die US-Staatsgebiet treffen könnten.

Seit Anfang des Jahres näherten sich beide Staaten einander an. Nachdem Nordkorea zu den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang im Februar hohe Delegationen geschickt hatte, einigten sich beide Seiten auf das Treffen zwischen Kim und Moon.

Treffen mit Trump geplant

Auch im Konflikt zwischen den USA und Nordkorea hatte es zuletzt Annäherungen gegeben. Am Mittwoch wurde bekannt, dass der CIA-Chef und designierte US-Außenminister Mike Pompeo von Machthaber Kim empfangen worden war.

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit.

Geplant ist auch ein Gipfeltreffen zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump. Ein genauer Termin steht noch nicht fest. Trump sagte am Mittwoch, das Treffen könne Anfang Juni stattfinden. Vielleicht komme es aber auch gar nicht zustande. Dies hänge vom Ergebnis der Vorgespräche zwischen Nord- und Südkorea ab. Derzeit gebe es aber "viel guten Willen".

Trump reagierte umgehend auf die Ankündigungen aus Nordkorea. "Das ist eine sehr gute Nachricht für Nordkorea und die Welt", schrieb der US-Präsident bei Twitter. Er freue sich auf das gemeinsame Treffen mit Kim.

Japan bleibt skeptisch

Japans Regierung reagierte mit Skepsis auf die Ankündigung Nordkoreas. Zwar sei der von Pjöngjang proklamierte Kurswechsel ein Schritt nach vorne, sagte Regierungschef Shinzo Abe vor Journalisten. Es müsse aber genau beobachtet werden, ob dieser Schritt auch wirklich "zur verifizierbaren und unwiderruflichen Zerstörung der Bestände von Atom- und Massenvernichtungswaffen führt".

Verteidigungsminister Itsunori Onodera wies zudem darauf hin, dass in der Erklärung Nordkoreas nur auf den Teststopp für ballistische Langstreckenraketen Bezug genommen werde - nicht aber auf Tests mit Kurz- und Mittelstreckenraketen, in deren Reichweite sich Japan und Südkorea als Nachbarstaaten befinden. Deshalb sei die Erklärung "unbefriedigend" und "unzureichend".