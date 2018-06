Spannungen mit Russland NATO will neue Eingreiftruppe schaffen

Zur "glaubwürdigen Abschreckung" Russlands will die NATO Medienberichten zufolge eine weitere Eingreiftruppe aufbauen, die binnen 30 Tagen einsatzbereit ist. Deutschland soll dabei eine Führungsrolle spielen.

Die NATO-Staaten wollen die Einsatzbereitschaft ihrer Truppen erhöhen. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte bei einem Besuch in Warschau am Montag, man diskutiere derzeit "verschiedene Maßnahmen, um die Einsatzbereitschaft der NATO-Streitkräfte zu erhöhen, so dass sie bei Bedarf schnell verlegt werden können". Das Bündnis müsse sicherstellen, dass es glaubwürdige Abschreckung und Verteidigung gewährleisten könne.

Hintergrund der Aufstockung sind mögliche Bedrohungen aus Russland. Seit der Annexion der Krim fühlen sich insbesondere Polen und die baltischen Staaten von einem möglichen Überfall durch den Nachbarstaat bedroht. Die NATO hat auf diese Bedenken bereits mit der Verlegung rotierender Einheiten in die östlichen Mitgliedsstaaten reagiert.

30.000 schnell verlegbare Soldaten

Konkret ist nun offenbar eine neue Eingreiftruppe geplant. Sie soll 30.000 Soldaten umfassen, die bei einer Krisensituation innerhalb von 30 Tagen verlegt werden können. Das berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf hochrangige Kreise innerhalb der NATO. Zuvor hatte sie schon das "Wall Street Journal" thematisiert. Auch die Einsatzbereitschaft von Kriegsschiffen und Flugzeugstaffeln solle verbessert werden.

Im Ernstfall könnte eine solche Eingreiftruppe die bereits bestehende Eingreiftruppe NATO Response Force (NRF) unterstützen, die aus 20.000 besonders schnell verlegbaren Soldaten besteht. Gestellt werden sie in einer jährlich wechselnden Konstellation von den Mitgliedsstaaten. Zur Unterstützung kommt ein Reservepool hinzu, der bis zu 20.000 weitere Soldaten umfasst.

Deutschland soll offenbar eine führende Rolle in dem neuen Bereitschaftskontingent spielen. Die Bundesrepublik ist bereits als Rahmennation der verstärkten NATO-Präsenz in Litauen mit 4.000 Soldaten präsent.

Beratungen bereits kommende Woche

Laut dem Medienbericht werden die Vertreter der 29 NATO-Mitgliedsstaaten bereits kommende Woche bei einem Treffen der Verteidigungsminister über die Pläne beraten. Beim NATO-Gipfel am 11. und 12. Juli wollen die Staats- und Regierungschefs eine entsprechende politische Erklärung verabschieden.