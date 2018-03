Giftanschlag auf Ex-Spion Moskau lässt London abblitzen

Russland antwortet nicht auf das Ultimatum der britischen Regierung, sich zur Vergiftung des ehemaligen russischen Doppelagenten Sergej Skripal zu äußern. Die britische Regierung hatte Moskau bis Mitternacht Zeit gegeben, sich gegenüber der Organisation für das Verbot chemischer Waffen zu erklären. "Russland wird auf Londons Ultimatum nicht antworten, bis es Proben der chemischen Substanz erhält", sagte ein Sprecher der russischen Botschaft in London der Nachrichtenagentur Reuters. Der russische Außenminister Sergej Lawrow hatte eine Beteiligung Russlands am Giftanschlag auf Skripal bereits am Montag zurückgewiesen.

"Wir haben schon eine Erklärung abgegeben, dass das alles Quatsch ist. Wir haben damit nichts zu tun." Sergej Lawrow, russischer Außenminister

Briten beraten über Sanktionen

Das britische Kabinett will heute über Sanktionen gegen Russland beraten. Unklar ist allerdings, wie diese aussehen sollen. Der britische Außenminister Boris Johnson hatte erklärt, es werde sich um "robuste Maßnahmen" handeln. Premierministerin Theresa May hatte bereits damit gedroht, keine Regierungsvertreter zur Fußball-Weltmeisterschaft nach Russland zu schicken. Auch finanzielle Maßnahmen gegen Oligarchen, die Immobilien in London besitzen, seien denkbar.

Westliche Verbündete stellen sich hinter London

May hatte am Montagabend erklärt, dass aller Wahrscheinlichkeit nach Russland hinter dem Anschlag stecke. Rückendeckung erhielt Großbritannien aus Deutschland, Frankreich, den USA und von der NATO.

Der 66-jährige Ex-Spion Skripal und seine 33-jährige Tochter Julia waren am 4. März in Salisbury südwestlich von London zusammengesackt und bewusstlos auf einer Sitzbank aufgefunden worden. Sie wurden der Polizei zufolge Opfer eines Attentats mit dem extrem gefährliche Nervengift Nowitschok, das in der früheren Sowjetunion produziert und verwendet wurden. Sie befinden sich weiterhin in einem kritischen Zustand.