Flucht über das Mittelmeer Mehr als 1500 Menschen ertrunken

Bei der Mittelmeer-Überquerung sind in diesem Jahr bereits mehr als 1500 Flüchtlinge ertrunken - davon 850 im Juni und Juli. Dabei traten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nur noch halb so viele Menschen die Flucht über das Meer an.

Von: tagesschau.de