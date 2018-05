Litauen und Rumänien Mitverantwortlich für CIA-Folter

Nach Polen sind nun auch Rumänien und Litauen zu hohen Schmerzensgeldzahlungen verurteilt worden, weil sie dem US-Geheimdienst CIA bei der illegalen Inhaftierung von zwei Terrorverdächtigen geholfen haben. Laut dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg gab es auch in Rumänien und Litauen CIA-Geheimgefängnisse. Die Regierungen sollen nicht nur davon gewusst, sondern mit der CIA auch kooperiert haben. Nach Ansicht der Richter haben Rumänien und Litauen damit unter anderem gegen das Folterverbot verstoßen, das in der Europäischen Menschenrechtskonvention festgeschrieben ist.

Misshandlung und Folter

Geklagt hatten ein Saudi-Araber und ein Palästinenser. Beide werfen der CIA vor, misshandelt und gefoltert worden zu sein. Laut dem Urteil müssen Rumänien und Litauen den beiden jeweils 100.000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Außerdem wurden beide Länder dazu verurteilt, die Vorwürfe schnellstmöglich aufzuklären und Verantwortliche zur Rechenschaft zu ziehen. Außerdem sollen sie darauf hinwirken, dass die USA gegen die Terrorverdächtigen keine Todesstrafen verhängt.

Auch Polen verurteilt

Der EGMR hatte bereits Polen wegen der Mitverantwortung an der Misshandlung zweier Häftlinge durch die CIA verurteilt. Der US-Geheimdienst hatte nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 mehrere Jahre lang Terrorverdächtige gejagt und teils an geheimen Orten in Europa festgehalten. Einem im Dezember 2014 vom US-Senat veröffentlichten Bericht zufolge wurden 119 Menschen unter Terrorverdacht von der CIA verschleppt, an "schwarzen Orten" festgehalten und mit brutalen Methoden verhört.