Kampf gegen Zwangsprostitution Mehr als 100 Festnahmen bei bundesweiter Großrazzia

Nach SWR-Informationen sind Beamte seit sechs Uhr morgens in zwölf Bundesländern im Einsatz. Etwa 1.500 Polizisten durchsuchten Bordelle und Privatwohnungen - bundesweit mehr als 60 Objekte. Mehr als 100 Personen wurden vorläufig festgenommen.

Mit gefälschten Visa nach Deutschland eingeschleust

Nach Polizeiangaben richtet sich die Großrazzia gegen Menschenhandel, Zwangsprostitution und Ausbeutung. Dabei geht es vor allem um Frauen aus Thailand und um Transsexuelle. Sie sollen mit gefälschten Visa nach Deutschland geschleust worden sein, um anzuschaffen. Das eingenommene Geld mussten die Opfer an ihre Peiniger abgeben, sagte eine Sprecherin der Bundespolizeidirektion Stuttgart. Die Prostituierten sollen von Bordell zu Bordell gereicht worden sein.

An den Aktionen sei auch die Spezialeinheit GSG 9 beteiligt. Federführend für das Verfahren sei die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main. Die Ermittler haben insgesamt 56 Verdächtige im Blick, 41 Frauen und 15 Männer im Alter zwischen 26 und 66 Jahren. Hauptbeschuldigte sind dabei eine 59-jährige Frau aus Thailand und ihr deutscher Lebensgefährte. Die Frau wurde nach Angaben der Polizei in Siegen verhaftet.

Seehofer lobt den Großeinsatz

Bundesinnenminister Horst Seehofer bezeichnete die Großrazzia als einen beispiellosen Schlag gegen "ein bundesweit verzweigtes Netzwerk".

"Viele Hunderte Frauen und Männer waren der menschenverachtenden grenzenlosen Profitgier von Schleusern über Jahre und Landesgrenzen hinweg ausgeliefert." Bundesinnenminister Horst Seehofer, CSU

Diesem skrupellosen Vorgehen und der sexuellen Ausbeutung in einem abscheulichen Ausmaß habe heute ein Ende gesetzt werden können, so Seehofer weiter.