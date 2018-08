Erdbeben auf Urlaubsinsel Mehr als 90 Tote auf Lombok

Die Zahl der Toten bei dem Erdbeben nahe der indonesischen Insel Lombok ist auf 91 gestiegen. Mehrere hundert Menschen wurden nach Angaben der nationalen Katastrophenschutzbehörde verletzt.

Die meisten Todesopfer seien erschlagen worden, als Häuser auf sie einstürzten, sagte ein Sprecher des Katastrophenschutzes. Die Zahl der Opfer könnte noch weiter steigen, da zahlreiche betroffene Regionen noch nicht von Rettungskräften erreicht werden konnten.

Angst vor einstürzenden Gebäuden

Aus Angst vor Nachbeben verbrachten viele Menschen die Nacht im Freien - meist ohne Licht, weil durch das Beben auch zahlreiche Stromleitungen gekappt waren. "Wir sammeln uns hier im Dunkeln ohne Strom. Jeder ist draußen im Freien", sagte der Distriktchef von Nord-Lombok, Najmul Akhyar. Viele Schulen blieben geschlossen, weil nicht klar war, ob die Gebäude noch sicher sind.

ARD-Korrespondentin Annette Dittert, die während des Bebens auf Lombok war und jetzt in der Nähe der indonesischen Hauptstadt Jakarta, berichtet, dass es ein außergewöhnlich starkes Beben gewesen sein, das mehr als eine Minute gedauert habe. Häuser und auch Hotels wurden evakuiert. Das Hotel, in dem sie wohnte, sei teilweise zerstört.

Keine Zahlen über Urlauber unter den Opfern

Unklar ist noch, ob ausländische Touristen unter den Opfern sind. Hinweise, dass auch Deutsche zu Schaden kamen, gab es laut Auswärtigem Amt zunächst nicht. Hunderte Urlauber wurden von den kleineren Nachbarinseln in Sicherheit gebracht. Viele Touristen eilten zum Flughafen von Lombok, um möglichst schnell nach Hause zu fliegen.

Die größten Schäden und die meisten Opfer gab es an der Nordküste. Auch die Hauptstadt Mataram wurde sehr in Mitleidenschaft gezogen. Der Süden und der Westen, wo sich die meisten Urlauber aufhalten, ist weniger betroffen.

Zweites Beben innerhalb einer Woche

Das Beben am Sonntag hatte eine Stärke von 7,0. Sein Zentrum lag rund 18 Kilometer nordöstlich von Lombok in 15 Kilometern Tiefe. Es folgten zahlreiche Nachbeben. Lombok war erst vor einer Woche von einem Erdbeben erschüttert worden. Dabei wurden 16 Menschen getötet.

Erschütterungen waren auch in Teilen der benachbarten Insel Bali zu spüren. Am Flughafenterminal von Bali lösten sich Deckenpaneele bei den Erschütterungen, auch ein Kaufhaus sei beschädigt worden, teilten die Behörden mit.

Tsunamiwarnung aufgehoben

Die US-Erdbebenwarte USGS hatte zunächst eine Tsunamiwarnung ausgegeben. Deshalb flohen viele Menschen auf Lombok und Bali in höher gelegene Gebiete. Die Warnung wurde wenig später aufgehoben. Eine kleine Flutwelle von 13 Zentimetern Höhe wurde an der Nordküste registriert, eine weitere bildete sich vor der östlichen Nachbarinsel Sumbawa.

Lombok ist wie das benachbarte Bali für schöne Strände und Berge bekannt. Hotels und andere Gebäude auf beiden Inseln dürfen nicht höher als Kokospalmen sein.

Erdbeben kommen in Indonesien wegen der Lage des Landes im pazifischen "Feuerring" vor, eine Formation aus Vulkanen. Im Dezember 2004 löste ein Erdbeben der Stärke 9,1 vor Sumatra einen Tsunami aus, bei dem 230.000 Menschen in einem Dutzend Ländern starben. Bei dem Erdbeben der Stärke 6,4 am 29. Juli waren 16 Menschen ums Leben gekommen.