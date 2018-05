Italien Conte soll doch die Regierung bilden

Nach der erneuten Einigung von Lega und Fünf Sterne ist Giuseppe Conte zum zweiten Mal mit der Regierungsbildung in Italien beauftragt worden. Er und sein Kabinett sollen am Freitag vereidigt werden.

Der Rechtswissenschaftler Giuseppe Conte hat in Italien erneut den Auftrag für eine Regierungsbildung zwischen Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega bekommen. Er nahm das Mandat an und soll am Freitagnachmittag mit den Ministern des populistischen Bündnisses vereidigt werden. Die beiden Parteien hatte sich zuvor doch noch zu einer Regierungsbildung durchgerungen.

In dem Kabinett soll Lega-Chef Matteo Salvini Innenminister werden, verlas Conte am Abend. Arbeitsminister wird Sterne-Chef Luigi Di Maio. Beide werden Stellvertreter des Regierungschefs.

Auch Eurokritiker Savona im Kabinett

Der umstrittene Deutschland- und Eurokritiker Paolo Savona - ursprünglich fürs Finanzministerium vorgesehen - soll für europäische Angelegenheiten zuständig sein. Das zentrale Finanzministerium soll der Wirtschaftsprofessor Giovanni Tria führen. Das Parlament muss der neuen Regierung noch zustimmen. Da die Lega und die Sterne aber in beiden Kammern die Mehrheit haben, gilt das als ausgemacht.

Der erste Versuch von Salvini und Di Maio, die erste populistische Regierung Westeuropas zu gründen, war am Sonntag zunächst gescheitert, als Präsident Sergio Mattarella ihre Wahl des EU- und Deutschlandkritikers Savona als Wirtschaftsminister nicht akzeptierte.