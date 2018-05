Streik in Brasilien Blockade fortgesetzt - nun kommt Militär

Tausende Lkw-Fahrer blockieren in Brasilien aus Protest gegen hohe Preise die Straßen. Die Folge: Tankstellen, Flughäfen und Geschäfte sitzen auf dem Trockenen. Die Regierung setzt nun das Militär ein.

Seit Tagen streiken Tausende Lkw-Fahrer in Brasilien, mehrere Straßen sind durch ihre Fahrzeuge blockiert, die Versorgung der Bevölkerung ist stark beeinträchtigt. Hintergrund ist ein Streit um zuletzt stark gestiegene Preise für den Dieseltreibstoff. Allein im Mai stieg der Benzinpreis um etwa zwölf - der Dieselpreis um 9,3 Prozent.

Nun wies Präsident Michel Temer das Militär an, notfalls mit Gewalt Straßenblockaden von Truckern aufzulösen. Die Maßnahme sei "notwendig, um die Versorgung der Bevölkerung zu sichern", sagte Temer. "Die Streitkräfte werden schnell und energisch vorgehen, um die blockierten Straßen zu räumen", erklärte Verteidigungsminister Joaquim Silva e Luna.

Landesweit wurden mehr als 1000 Blockaden gezählt. Durch den Armee-Einsatz solle der Verkehr in "kritischen Gegenden" wieder fließen können, kündigte der Verteidigungsminister an.

Einigung - doch die Blockaden bleiben

Temer sah sich zu dem Schritt offenbar gedrängt, nachdem eine Einigung mit mehreren Streikorganisationen keine Verbesserung der Lage gebracht hatte. Am Freitag war die Regierung den Lkw-Fahrern entgegengekommen und hatte den Preis für Diesel zunächst eingefroren und staatliche Subventionierungen versprochen. Auch bei anderen Forderungen kam die unter Druck stehende Regierung den Transportunternehmen entgegen.

Die größten Gewerkschaften Brasiliens verurteilten den Einsatz der Armee in einer gemeinsamen Stellungnahme. Allerdings rief die Abcam-Gewerkschaft, die etwa 700.000 Lkw-Fahrer repräsentiert, ihre Mitglieder unter Verweis auf Sicherheitsbedenken zur Beendigung der Blockaden auf.

Kaum Kerosin, keine frischen Lebensmittel

Im ganzen Land kommt es seit Beginn der Woche zu Versorgungsengpässen und Einschränkungen beim öffentlichen Nahverkehr. In den Großstädten Sao Paulo und Rio de Janeiro wurde der Notstand ausgerufen. In Rio ist an über 90 Prozent der Tankstellen kein Kraftstoff mehr zu bekommen. Über zehn Flughäfen, darunter auch der Airport der Hauptstadt Brasilia, haben kein Kerosin mehr zum Auftanken der Flugzeuge. Obst, Gemüse und andere schnell verderbliche Produkte sind aus den Geschäftsregalen verschwunden. Es kam zu teils heftigen Preissteigerungen. Die komplette brasilianische Autoindustrie musste ihre Produktion stoppen.

Währung deutlich abgewertet

Die Regierung wirft den Transportunternehmern vor, den Streik zur Durchsetzung eigener Interessen zu nutzen. Gewerkschaften und Branchenvertreter fordern eine gesetzlich verbriefte Senkung der Steuern auf Kraftstoffe. Grund für die jüngste Preissteigerung sind der steigende Ölpreis auf dem Weltmarkt und die deutliche Abwertung der Landeswährung Real.