Australien Surfer rettet sich nach Hai-Angriff vor Australien an Land

Ein Surfer ist an der Küste von Gracetown in Australien von einem Hai attackiert worden. Das Tier stieß den Mann vom Brett und biss ihm dann in die Beine. Dem Mann gelang es, sich durch eigene Kraft zu retten. An Australiens Küsten werden immer wieder Surfer von Haien angegriffen.