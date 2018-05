Sudetendeutscher Tag in Augsburg Kardinal Schönborn erhält den Karlspreis

Die Sudetendeutschen treffen sich traditionell an Pfingsten zum Sudetendeutschen Tag, in diesem Jahr in Augsburg. Den Europäischen Karlspreis der Sudetendeutschen Landsmannschaft erhält in diesem Jahr der Erzbischof von Wien, Kardinal Christoph Schönborn.

Von: Sebastian Kemnitzer