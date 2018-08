Gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung Studie: Tarifabschlüsse sorgen für Lohnplus von drei Prozent

Ob Metall, Bau oder öffentlicher Dienst: Die großen Branchen in Deutschland haben in diesem Jahr ihre Tarifrunden schon beendet. Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hat heute eine Zwischenbilanz gezogen: Wie viel mehr konnten die Gewerkschaften herausholen?

Angst vor den Folgen eines Handelskonfliktes, Furcht vor der Arbeitswelt 4.0, Sorgen um die Konjunktur: All das hat am Verhandlungstisch in den diversen Tarifrunden keine Spuren hinterlassen – im Gegenteil.

Im Schnitt stiegen die Einkommen um 3,1 Prozent im ersten Halbjahr. Rechnet man die Abschlüsse heraus, die 2017 schon für heuer geschlossen wurden, dann kommt laut Forscher der Hans-Böckler-Stiftung sogar ein Plus von 3,7 Prozent heraus – ein Spitzenwert in den letzten zehn Jahren.

Fachkräftemangel sorgt für hohe Abschlüsse

Da die Preise von Januar bis Juli nur um 1,7 Prozent stiegen, bleibt den Beschäftigten real deutlich mehr in der Haushaltskasse. Den Gewerkschaften kommt dabei nicht nur zu Gute, dass die Auftragsbücher noch gut gefüllt sind. Der Fachkräftemangel in einigen Bereichen erleichtert es ihnen, höhere Abschlüsse durchzusetzen.

So können sich im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen, der in Konkurrenz zur Privatwirtschaft Personal sucht, einige Gruppen über ein Plus von mehr als zehn Prozent freuen. Auch für die Auszubildenden konnte in Berufen mit Nachwuchsmangel einiges herausgeholt werden. So gibt es für Lehrlinge auf dem Bau einen Zuschuss zu den Kosten für Fahrt und Unterkunft.

Erkauft wurden die Tarifergebnisse aber mit einer längeren Laufzeit: im Schnitt beträgt die mehr als zwei Jahre. Das bringt den Firmen Sicherheit und Ruhe an der Streikfront.