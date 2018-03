Robert-Koch-Institut Studie: Jedes siebte Kind ist zu dick - genau wie vor zehn Jahren

Rund jedes siebte Kind in Deutschland ist zu dick oder sogar fettleibig. Das zeigt eine aktuelle Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, die das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin vorstellte. Wo liegen die Ursachen für Übergewicht bei Kindern und was kann man dagegen tun?

Eine aktuelle Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen des Robert-Koch-Institut (RKI) kommt zu dem Ergebnis, dass rund jedes siebte Kind in Deutschland zu dick oder sogar fettleibig ist. Demnach sind 15,4 Prozent der Mädchen und Jungen im Alter zwischen 3 und 17 Jahren übergewichtig. Fast sechs Prozent davon haben sogar Adipositas, also extremes Übergewicht.

Übergewicht - Stabilisierung auf hohem Niveau

Damit sind genauso viele Kinder und Jugendliche übergewichtig oder fettleibig wie vor zehn Jahren, als es im Zeitraum von 2003 bis 2006 erstmals eine solch großangelegte Untersuchung zur Kinder- und Jugendgesundheit (Kiggs) gab. Der Anstieg von Übergewicht und Adipositas ist dem RKI zufolge zwar gestoppt, es gebe aber eine "Stabilisierung auf hohem Niveau". Deshalb könne auch keine Entwarnung gegeben werden.

Die Daten der jüngsten Studie stammen aus den Jahren 2014 bis 2017. Sie zeigen zum Beispiel auch, dass mehr als die Hälfte der zwei- bis sechsjährigen Kinder mit Übergewicht oder Adipositas auch als Jugendliche übergewichtig beziehungsweise fettleibig sind und daher aus Sicht der Experten eine frühe Vorbeugung notwendig ist.

Untersucht werden auch psychische Auffälligkeiten

Kiggs ist die einzige umfassende Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Untersucht wurden dabei auch psychische Auffälligkeiten im Lebensverlauf, die Entwicklung des Rauchverhaltens und die Verbreitung von Allergien. An der jüngsten Untersuchung beteiligten sich rund 10.800 Teilnehmer aus der ersten Befragung. Zudem gab es eine neue unter rund 15.000 Kindern und Jugendlichen.

Ursachen: Bewegungsmangel, billiges Essen, Vererbung

Übergewicht hat viele Ursachen. Eine wesentliche Rolle für das Übergewicht bei Kindern spielt der Bewegungsmangel, unter anderem durch hohen Fernsehkonsum und stundenlanges Sitzen vor dem Computer.

Die zwei wichtigsten Warnsignale

Sprunghafte Gewichtszunahme: Nimmt ein Kind innerhalb weniger Monate mehrere Kilos zu, dann ist das als Warnsignal zu werten. Beispiel: Wiegt ein sechsjähriges Mädchen, das bis zum ersten Schultag 24 Kilo wog, nach wenigen Monaten Schulbesuch zwei Kilo mehr, sollte man aufpassen. Das heißt nicht, dass dieses Kind dann bereits abnehmen muss. Man sollte allerdings darauf achten, dass das Gewicht zumindest stabil bleibt. Durch das Wachstum wird das Mädchen dann wieder in den Bereich des Normalgewichts zurückfinden.



Frustessen: Ein weiteres Warnsignal ist die steigende Nachfrage nach Essen, vor allem außerhalb der Essenszeiten. Manche Kinder durchleben Phasen, in denen es ihnen besonders langweilig ist oder in denen Probleme in der Schule oder mit Freunden auftauchen. Da Essen stark mit Gefühlen verbunden ist, werden emotionale Defizite nicht selten mit Essen kompensiert.

Dickmacher machen glücklich

Trickaufnahmen zeigen, wie beim Essen das Belohnungszentrum im Gehirn stimuliert wird. Glückshormone werden während der Nahrungsaufnahme mit euphorisierender Wirkung ausgeschüttet. Fett und Zucker stehen auf der Liste der Glücklichmacher ganz oben. Was vor Jahrtausenden unseren Vorfahren beim Überleben half, wird für moderne Menschen, die solche Energiereserven nicht mehr benötigen, zum Verhängnis.

Hilfe von außen

Wenn das Essthema zum Stressthema geworden ist, dann ist es Zeit, sich Unterstützung von außen zu holen. Wenn bei jeder Mahlzeit Ermahnungen mit auf den Tisch kommen, dann ist bereits ein Teufelskreis entstanden: Das Kind ist gefrustet, isst deshalb noch mehr, verliert die Lust sich zu bewegen und darunter leidet auch die Kommunikation. Wenn sich diese Spirale schon weit in Richtung Adipositas gedreht hat, dann sollte man sich professionelle Unterstützung (am besten in ambulanten Programmen) holen.

Nicht nur psychische, sondern auch physische Folgen zu erwarten

Neben der psychischen Belastung kann Übergewicht mittel- und langfristig auch schwere physische Schäden verursachen. Adipöse, also krankhaft übergewichtige Kinder und Jugendliche leiden vermehrt unter Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen und dem auch als Alterszucker bekannten Typ-2-Diabetes. Diese Faktoren fördern wiederum Gefäßveränderungen und steigern das Risiko für Schlaganfall, Herzinfarkt oder andere Gefäßverschlüsse. Übergewicht kann zudem zu Gelenksüberlastungen und Gicht führen.