Trügerische Tortendiagramme Stromkennzeichnung: Grün gefärbt und undurchsichtig

Der Löwenanteil am deutschen Strom geht noch immer auf das Konto der Kohle- und Atomkraftwerke. Doch auch Windkraft, Wasserkraft und Photovoltaik tragen inzwischen zur Stromversorgung Deutschlands bei. Den Umbau der Stromversorgung in Deutschland übernehmen in erster Linie die privaten Verbraucher. Indem sie zum Beispiel die sogenannte EEG-Umlage zahlen. Je mehr eingespeist wird, umso höher wird sie, denn die Energieversorger müssen ihrerseits diesen Strom abnehmen und die Einspeisung vergüten.

Die Torte trügt - besser wären separate Diagramme

Diese bundesweiten EEG-Umlagenkosten zur Förderung des Ökostroms betragen weit mehr als 20 Milliarden Euro im Jahr. Sie sind bei den privaten Kunden in dem zu bezahlenden Strompreis eingerechnet, während große Industriekunden häufig von dieser Umlage befreit sind. Trotzdem wird die gesamte Summe fiktiv in die Angaben aller Versorger eingerechnet, selbst wenn diese de facto kaum Ökostrom für ihr Angebot verwenden. Dadurch wird das Tortendiagramm immer grüner, auch wenn nichts dahinter ist.

Und so machen sie es

Beispielrechnung:



Ein Stadtwerk versorgt 100.000 Haushalte.

Jeder Haushalt zahlt pro Jahr im Schnitt 200 Euro für die so genannte EEG-Umlage, also die Ökostrom-Umlage, egal ob er konventionellen oder Ökostrom bezieht.

Das kostet: 100.000 x 200 Euro = 20 Millionen Euro.

Den nach der EEG-Umlage geförderten Ökostrom, den der Versorger aber gar nicht erzeugt, sondern nur das Geld dafür eintreibt, darf der Versorger anteilig seinem Strommix gutschreiben.

Das ist fein für den konventionellen Stromanbieter. Sein grünes Tortenstück wird größer, denn für die Haushalte kommt durch diese Rechenschieberei meist ein weit größerer EEG-Anteil heraus als im Bundesmix.

2018 wurde die EEG-Umlage leicht gesenkt und liegt netto bei 6,792 Cent/kWh

Der bundesdeutsche Strommix, Daten 2016. Quelle: Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.

Für den zahlenden Verbraucher spielt das alles unterm Strich nicht wirklich eine Rolle; außer dass die Rechenschieberei der Stromanbieter den Anschein vermittelt, dass EnBW, Vattenfall und Co. plötzlich besonders grün wären. Deshalb könnten Verbraucher von ihrer Entscheidung abrücken, zu einem Ökostromanbieter zu wechseln. Ökostromanbieter aber haben dadurch den Schwarzen Peter, und zwar in zweifacher Hinsicht. Sie können nämlich ihren selbst geförderten Wind- oder Sonnenstrom gar nicht direkt an Kunden liefern, denn sie müssen ihn ins allgemeine Stromnetz einspeisen.

Laut einer internen Auswertung des Vergleichsportals Verivox haben sich 2017 weniger Verbraucher für einen Ökostromtarif entschieden. Lag der Anteil der Wechsler zu Ökostrom im Jahr 2012 bei 76 Prozent, waren es 2017 insgesamt nur noch 36 Prozent.

Abkürzungen:

EEG = Erneuerbare-Energien-Gesetz

EnBW = Energie Baden-Württemberg AG

Wie groß der Unterschied zwischen der Realität und den grüngefärbten Angaben ist, hat 2017 der Hamburger Ökostrom-Anbieter Lichtblick ausrechnen lassen. Demnach führt zum Beispiel bei EnBW die EEG-Anrechnung zu einem Ökostrom-Anteil von gut 50 Prozent, in der Realität sind es der Auswertung zufolge aber nur 5,7 Prozent. Dadurch werden aus 94,3 Prozent fossilem und nuklearem Strom im Tortendiagramm weniger als die Hälfte.

