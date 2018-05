Streit ums PAG Opposition will PAG zur Profilschärfung nutzen

Die Grünen waren von Anfang an dagegen

Katharina Schulze ist in ihrem Element. Bei einer Demonstration gegen das Polizeiaufgabengesetz auf dem Münchner Odeonsplatz, direkt vor dem Innenministerium, betont die Fraktionschefin der Grünen diese Woche, dass sie immer schon gegen das umstrittene Gesetz war. Auch schon im letzten Jahr, als der Begriff der drohenden Gefahr erstmals ins Polizeiaufgabengesetz aufgenommen wurde: „Letzten Sommer waren wir als einzige Fraktion die, die dagegen gestimmt haben,“ sagt Schulze und betont: „als Innenpolitikerin habe ich schon damals davor gewarnt, dass dort Bürger- und Freiheitsrechte massiv eingeschränkt werden.“

SPD hat sich bei der 1. Novelle des Polizeiaufgabengesetzes noch enthalten und ist jetzt dagegen

Diese konsequente Haltung honoriert auch die CSU. Ministerpräsident, wie Innenminister bescheinigen den Grünen eine klare Position – auch wenn diese diametral zur CSU Haltung steht. Dagegen muss die SPD erklären, wieso sich die Sozialdemokraten bei der ersten Novelle des Polizeiaufgabengesetzes enthalten haben. Der Polizeiexperte und Landtagsabgeordnete Florian Ritter erklärt den Sinneswandel mit der veränderten Ausrichtung des Gesetzes und sagt: „Die SPD hat vor einem Jahr sich enthalten, weil die Gesetzesänderungen tatsächlich nur einen ganz kleinen Teil der polizeilichen Aufgaben betroffen hat.“

Widerstand als Wahlkampfhilfe

Jetzt wollen SPD und Grüne den Widerstand gegen das Polizeigesetz für den Wahlkampf nutzen. Katharina Schulze erwartet auch, dass die Kritiker bis zur Landtagswahl mobilisieren können: „Das Thema endet nicht. Das wird natürlich auch bis zum 14. 10. und darüber hinaus ein Thema sein, weil die Menschen ganz klar sagen. Nein zum Überwachungswahn der CSU“, erklärt die Grünen Fraktionschefin. Auch die SPD hofft darauf, dass ihr der Widerstand gegen das Gesetz Stimmen bringen wird. „Wir werden selbstverständlich die Themen auch im Wahlkampf zum Thema machen, die die Leute bewegen,“ sagt Florian Ritter und verweist darauf, dass viele Leute dieses Polizeiaufgabengesetz bewegt. „Das seht man auch in den Umfragen. Die CSU hat mit diesem Gesetz nicht die Mehrheit der Bayern hinter sich.“

Bündnis gegen das PAG hofft auf Kurswechsel nach der Landtagswahl

Grüne und SPD können auch mit der Unterstützung der Kritiker außerhalb des Parlamentes rechnen. Simon Strohmenger vom Bündnis gegen das Polizeiaufgabengesetz, No-PAG erwartet einen anhaltenden Widerstand bis zum Wahltag. Danach, so Strohmenger, müsste das PAG wieder vom Tisch genommen werden: „Wir werden natürlich den Protest bis zu den bayerischen Landtagswahlen fortsetzen und hoffen dann auch, dass wir das Thema so stark spielen können, dass die CSU es in den Koalitionsverhandlungen wieder vom Tisch nehmen muss.“

Freie Wähler sind dagegen, wollen aber nicht klagen und auch nicht demonstrieren

Hubert Aiwanger, der Chef der Freien Wähler will sich dagegen zurückhalten. Allerdings gibt es auch aus seiner Partei Kritik, aber eher am Stil, weniger am Inhalt. „Wir werden damit nicht groß Wahlkampf machen,“ sagt Hubert Aiwanger. Die Strategie des Freien Wähler Chefs heisst: „Wir werden es aber sehr genau beobachten und ich glaub, dass man erst in ein, zwei Jahren genau sehen wird, was sich hier bewährt hat und was vielleicht nachgebessert werden muss.“ Aiwanger geht mit seiner Partei darum auch nicht zu den Demonstrationen. Er will nicht mit extremen Gruppierungen, die auch im Bündnis der Gegner vertreten sind, in einen Topf geworfen werden und sagt: „Ich will jetzt nicht mit Linksextremisten und Antifa-Leuten in einer Reihe marschieren, die den Staat insgesamt angreifen, die die Polizei insgesamt ablehnen. Das ist nicht meine Kategorie und ich sage auch, dass ein Teil der Proteste überzogen ist.“

SPD sieht sich Vorwürfen ausgesetzt, gemeinsam mit linksextremen Gruppierungen Stimmung zu machen

Weil das Bündnis der Gegner so breitgefächert ist, sieht sich vor allem die SPD mit dem Vorwurf konfrontiert, mit Linksextremen gemeinsame Sache zu machen. Alles Quatsch, sagt dazu Florian Ritter und verteidigt sie SPD: „Also wir machen uns überhaupt nicht mit Linksextremen Gruppierungen gemein. Dass es da auch Leute gibt, die nicht unsere natürlichen Bündnispartner sind, die sich auch gegen dieses Gesetz aussprechen, das steuern wir nicht aus. Mal abgesehen davon, von einer CSU, die europapolitisch nichts anderes macht als Victor Orban den Rücken frei zu halten, braucht sich die SPD wirklich keine Vorschriften machen zu lassen.“

Hauptkritik entzündet sich am Begriff der drohenden Gefahr

Inhaltlich konzentriert sich die Kritik der Opposition auf den Begriff der drohenden Gefahr. Grünen Fraktionschefin Katharina Schulze nennt die drohende Gefahr ihren Hauptkritikpunkt: „Der Begriff ist absolut schwammig und ist verfassungswidrig, denn in unserem Grundgesetz steht zurecht das Trennungsgebot von Geheimdiensten und Polizei und die CSU verändert damit unsere Sicherheitsarchitektur in Bayern und deswegen ziehen wir Grüne ja auch vor Gericht.“

Bisher sind schon von Grünen, SPD, Mut Partei und FDP Klagen angekündigt

Damit sind sie nicht die einzigen. Wie die Grünen wird auch die SPD den Bayerischen Verfassungsgerichtshof anrufen. Die Mut Partei, der früheren grünen Abgeordneten Claudia Stamm will vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Genauso wie die bayerische FDP.