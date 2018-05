Technokraten statt Populisten Streit um Regierungsbildung spaltet Italien

Wird der Finanzexperte und IWF-Veteran Carlo Cottarelli Italien aus der Krise führen? Innerhalb und außerhalb Italiens haben viele Zweifel. Denn es geht um mehr als um den Euro und die Stabilitätskriterien. Es geht darum, einem Land, das politisch gespalten ist und finanziell am Boden liegt, das Vertrauen in sich selbst und in Europa wiederzugeben.

Das Machtvakuum in Italien schürt Ängste vor einer unbeherrschbaren Schuldenlast in dem Land und vor einem Euro-Austritt. Die Unsicherheit an den Börsen ist derzeit groß, denn bis auf weiteres wird es keine gewählte Regierung in Italien geben und keinen langfristen Plan gegen die aktuelle Krise.

Populisten kündigen Amtsenthebungsverfahren gegen Mattarella an

Zudem blasen die populistischen Parteien zum Kampf gegen Staatspräsident Mattarella, der mit seinem Veto gegen die Kabinettsliste eine Koalition von Lega und Fünf-Sterne-Bewegung verhindert hat. Spitzenkandidat Luigi di Maio, kündigte ein Amtsenthebungsverfahren gegen Mattarella an - den nächsten Präsidenten müssten die Bürger wählen und "nicht die Ratingagenturen, die Banken oder die Deutschen".

Die Entscheidung des italienischen Staatpräsidenten, dem parteilosen Finanzexperten Carlo Cottarelli den Regierungsauftrag zu geben, löste Empörung und Wut bei den populistischen Parteien und ihren Anhängern aus. Sie kündigten Demonstrationen für die nächsten Tage an.

Italien steuert auf Neuwahlen zu

Das Land steuert nun auf Neuwahlen zu, die radikale Parteien, wie die Lega, weiter stärken könnten. Ein Abbau der Schuldenlast Italiens wird so erschwert.

Italien hat gemessen an der Wirtschaftskraft die höchste Verschuldungsquote der Eurozone nach Griechenland. Gleichzeitig liegt das Pro-Kopf-Einkommen auf dem Niveau von 2007, also vor der Finanzkrise.

Die Europäische Zentralbank (EZB) warnte vor einer Eskalation der Lage, die italienische Notenbank vor einer Vertrauenskrise. Auch die EU blickt mit Sorge auf die Entwicklung in Italien. Die Kommission in Brüssel kündigte finanzielle Hilfen an. Südeuropäische Krisenländer wie Italien sollen künftig mehr Geld aus den Fördertöpfen der EU bekommen, sagte Haushaltskommissar Oettinger.

30.05.2018

