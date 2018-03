Ausstand in Kliniken und Verwaltung Streikwelle im öffentlichen Dienst beginnt

Die Gewerkschaft Verdi hat für diese Woche flächendeckende Warnstreiks in ganz Bayern angekündigt. Heute wird zunächst punktuell gestreikt, in Niederbayern, Oberpfalz und Schwaben. Betroffen sind etwa Verwaltungen und Krankenhäuser, ab morgen auch Kitas.

Die Gewerkschaft Verdi erhöht den Druck und hat flächendeckende Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Bayern angekündigt. Zunächst gibt es einzelne Aktionen in Amberg, Günzburg, Passau und Kelheim, bevor es ab Dienstag zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen kommt.

Am Günzburger Klinikum sind heute alle Tarifbeschäftigten, Auszubildenden und Praktikanten dazu aufgerufen, am Montag von 11 bis 17 Uhr die Arbeit niederzulegen. Verdi fordert zum einen mehr Geld, beklagt aber auch die schlechte Personaldecke in Kliniken.

Auch in der Kelheimer Goldbergklinik tritt das Personal ab Mittag in den Ausstand. In Passau wird bei den Stadtwerken Passau und weiteren Einrichtungen der Stadt, sowie beim Wasser- und Schifffahrtsamt gestreikt.

In der Oberpfalz trifft die Warnstreikwelle Amberg. Auch hier sind Mitarbeiter der Stadtverwaltung zum Warnstreik aufgerufen, etwa im Bauhof und in der Gärtnerei.

Ganztägige Warnstreiks ab Dienstag

Von Dienstag bis Donnerstag kommt es dann zu flächendeckenden Warnstreiks, so Verdi Bayern gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. Betroffen seien zahlreiche Städte in Bayern von Würzburg über Schweinfurt und Aschaffenburg im Norden bis München, Augsburg und Rosenheim im Süden. Zum Großteil sind die Beschäftigten aufgerufen, ganztägig die Arbeit niederzulegen.

Auf dem Streikplan stehen Stadtverwaltungen, Bauhöfe, Sparkassen oder die Straßenreinigung. Auch in der ein oder anderen kommunalen Klinik wird gestreikt. Eine Notversorgung der Patienten sei aber sichergestellt.

Kita-Notdienste in Regensburg

In Regensburg bleiben morgen städtische Kindertagesstätten, Horte und Einrichtungen zur Mittagsbetreuung geschlossen. Die Stadt Regensburg veröffentlichte auf ihrer Homepage bereits einen Notdienst. Von der Notbetreuung ausgenommen sind Kinder unter drei Jahren und Kinder mit erheblichem Sonderbedarf.

Verdi hofft auf Verständnis der Bevökerung

Man hoffe, dass die Bevölkerung Verständnis für die Warnstreiks habe, so der Verdi-Geschäftsführer Alexander Gröbner aus der Oberpfalz. Verdi fordert sechs Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst, mindestens aber 200 Euro mehr. "Damit wollen wir vor allem die unteren Einkommensregionen stärken", betonen Alexander Gröbner und der Geschäftsführer von Verdi in Niederbayern, Hartmut Veitengruber. Außerdem tritt Verdi für die Übernahme der Auszubildenden nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung ein. Azubis sollen zudem 100 Euro monatlich mehr bekommen.

Nächste Tarifrunde am 15. April

In den Wochen bis zur nächsten Tarifrunde am 15. April in Potsdam soll es weitere Aktionen geben. Noch nicht entschieden ist, ob auch die Flughäfen in München und Nürnberg und ihre Bodenverkehrsdiensten mit einbezogen werden. Verdi fordert 6 Prozent für die rund 2,3 Millionen Beschäftigten des Bundes und der Kommunen. Die Arbeitgeber haben bisher noch kein Angebot präsentiert.