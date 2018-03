Wissenschaft verliert ein Genie Stephen Hawking ist tot – bekannte Zitate des Astrophysikers

Der weltberühmte britische Astrophysiker Stephen Hawking ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Weltruhm erlangte er mit seinem Bestseller "Eine kurze Geschichte der Zeit". Er war ein politischer Mensch und hatte viel Humor. So spielte er in Serien wie US-Fernsehserie "Raumschiff Enterprise, der Zeichentrickserie "Die Simpsons" und „Big Bang Theory“.

Sein brillanter Geist flog durch Zeit und Raum, seine Erkenntnisse waren wegweisend für die Physik. Nun ist Stephen Hawking, einer der größten Wissenschaftler unserer Zeit im Alter von 76 Jahren gestorben. Weltruhm erlangte er mit seinem Bestseller "Eine kurze Geschichte der Zeit". Er war ein politischer Mensch und hatte viel Humor. So spielte er in Serien wie US-Fernsehserie "Raumschiff Enterprise, der Zeichentrickserie "Die Simpsons" und „Big Bang Theory“.

Bekannte Zitate von Stephen Hawking

Der weltbekannte Physiker und Autor Stephen Hawking hatte eine außergewöhnliche Art, seine Sicht auf die Welt in wenige Worte zu fassen.

"Wir alle sind nur eine weiterentwickelte Art von Affen, auf einem unbedeutenden Planeten eines sehr durchschnittlichen Sterns. Aber wir können das Universum verstehen. Das macht uns zu etwas sehr Besonderem."

"Das Leben wäre tragisch, wenn es nicht lustig wäre."

"Der größte Feind des Wissens ist nicht Unwissenheit, sondern die Illusion, wissend zu sein."

"Mein Ziel ist einfach. Es ist das vollständige Verstehen des Universums - warum es so ist, wie es ist, und warum es überhaupt existiert."

"Auch wenn ich mich nicht bewegen kann und ich durch einen Computer sprechen muss, in meinem Kopf bin ich frei."

"Wenn Aliens uns jemals besuchen sollten, denke ich, ist das Ergebnis so wie bei Christopher Columbus und seiner ersten Ankunft in Amerika - was nicht sonderlich gut für die amerikanischen Ureinwohner ausgegangen ist."

