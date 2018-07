Schülerprognose bis 2030 Steigende Schülerzahlen in Bayern, Unterrichtsausfälle drohen

In Bayern werden in den kommenden Jahren die Schülerzahlen stark steigen. Der bayerische Kultusminister Bernd Sibler (CSU) sieht den Freistaat jedoch dafür gewappnet. Die Opposition im Bayerischen Landtag prangert dagegen Unterrichtsausfälle und zu wenige Neuanstellungen von Lehrern an.

Mit einer ganzen Reihe von Diagrammen stellte Sibler die prognostizierten Schülerzahlen für die nächsten Jahre vor. Sein Ministerium wird auf die im Vergleich zu den Vorjahresprognosen veränderten Zahlen reagieren.

"Nach vielen Jahren mit rückläufigen Schülerzahlen steigen jetzt die Geburtszahlen und damit bald auch die Schülerzahlen. Deshalb haben wir für das nächste Wintersemester an den bayerischen Universitäten 700 zusätzliche Studienplätze für Lehramt Grundschule zur Verfügung gestellt." Bernd Sibler, bayerischer Kultusminister

Sonderprogramm soll Lehrermangel auffangen

Auch in anderen Bereichen will der Minister zum Herbst aufstocken: Die Mobilen Reserven an Grund- und Mittelschulen werden aufgestockt, an Berufsschulen soll es 50 neue Stellen geben. Auch für Sonderpädagogik wird das Angebot an den Hochschulen erweitert. Mit einem Sonderprogramm will das Ministerium bisher befristete Aushilfskräfte unterstützen.

Viele mit der Ausbildung fertig werdende Lehrkräfte können sich Hoffnungen machen, vom Freistaat übernommen zu werden. Bei Grund- und Mittelschulen, sowie Förderzentren werden alle Absolventen, die mindestens einen Abschluss mit einer 3,5 gemacht haben, mit einer Planstelle bedacht. Bei Realschulen und Gymnasien ist nach Einschätzung des Ministers die Einstellungssituation zumindest verbessert.

Opposition beklagt hohen Unterrichtsausfall

Die Opposition im Landtag hält die Lage an den Schulen dagegen für angespannt: Michael Piazolo von den Freien Wählern fordert, dass das Kultusministerium die Personalplanung und die Unterrichtsversorgung stark verbessern muss. Die SPD hat die Zahlen des Ministeriums zusammengerechnet und stellt einen "so hohen Ausfall von Unterricht wie noch nie" fest: Ersatzlos gestrichen werden 1,6 Prozent aller Stunden. An Real- und Berufsschulen wird mehr als jede zehnte Stunde von einem Vertretungslehrer bestritten. Martin Güll, Bildungsexperte der SPD, befürchtet für das neue Schuljahr eine dramatische Unterrichtssituation:

"Ich prophezeie jetzt schon, dass am ersten Unterrichtstag keine mobile Reserve mehr vorhanden sein wird, weil alle Lehrkräfte, die dafür eingeplant waren, in die Unterrichtsversorgung müssen." Martin Güll, SPD-Bildungsexperte

Auch Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV), sagt:

"Wir haben andere Zahlen, wie viele Lehrer wirklich nötig sind in den nächsten Jahren. Aus Schulämtern habe ich bereits Signale bekommen, dass im Herbst an vielen Schulen Streichkonzert bei zusätzlichen Angeboten angesagt ist, um überhaupt den Pflichtunterricht hinzubekommen." Simone Fleischmann, Präsidentin Bayerischer Lehrer- und Lehrerinnenverband

Situation zum neuen Schuljahr noch ungewiss

Netto wird es im neuen Schuljahr aber mehr Lehrerstellen in Bayern geben als bisher. Wie viele es genau sein werden, konnte der Minister aber noch nicht sagen, da ja schließlich auch viele Lehrkräfte in Ruhestand gehen. Rund 4.200 Junglehrer bekommen im Herbst eine Planstelle. Ob diese Stellen dann auch wirklich ausreichen, das wird die erste Schulwoche zeigen.