Urlaubsverkehr Stau, Stocken, Stress - Start in die Sommerferien 2018

Mit wenigen Tagen Abstand starten Bayern und Baden-Württemberg in die Sommerferien. Nachdem auch in Nordrhein-Westfalen und Teilen der Niederlande noch Ferien sind, besteht erhöhte Staugefahr - die Fahrt gen Süden mit Auto, Camper und Gespann dürfte zur Geduldsprobe werden. Von Dominik Einzel

Staus können bei Überlastung auch ohne ersichtlichen Grund auf fast allen Strecken entstehen. Besonders stauträchtig ist zum Beispiel die A7 Ulm-Füssen, weil der Grenztunnel Füssen nur eine Röhre mit einem Fahrstreifen pro Richtung besitzt. Ein ähnliches Problem stellt übrigens bei unseren österreichischen Nachbarn der Karawankentunnel an der Grenze zu Slowenien dar - dort wird der Verkehr bei Überlastung ebenfalls nur blockweise abgefertigt, was zu stundenlangen Wartezeiten führen kann. Aber auch die A8 München-Salzburg ist schnell überlastet, da sie größtenteils nur zweispurig verläuft.

Welche Baustellen besonders Stau gefährlich sind

Wenn es sich nicht schon wegen Überlastung der Straßen staut, gibt es noch diverse Dauerbaustellen auf dem Weg in die Ferien. So wird zum Beispiel nach wie vor die A3 zwischen Frankfurt und Nürnberg sechsstreifig ausgebaut. Stauträchtig sind in diesem Abschnitt mehrere Bereiche zwischen Weibersbrunn und Schlüsselfeld. Im weiteren Verlauf Richtung Passau laufen zwischen Straubing und Bogen noch bis Oktober Fahrbahnarbeiten, auch hier kann es sich stauen. Auf der A92 wird zwischen Landshut und Erding gebaut und auf der A95 im Bereich von Starnberg. In beiden Fällen gilt Tempo 60. Ausgebaut wird auch die A99 Ostumfahrung zwischen dem Kreuz München-Nord und Aschheim.

Die beliebtesten Reiserouten mit Stau-Potenzial: A8, A3, A6, A95

A3 Frankfurt - Würzburg - Nürnberg - Passau

A6 Heilbronn - Nürnberg

A7 Ulm - Füssen und nach dem Grenztunnel Füssen die Fernpassroute

A8 Stuttgart - München - Salzburg

A9 Nürnberg - München

A93 Inntaldreieck - Kufstein

A95 München - Garmisch-Partenkirchen und im Anschluss die B2

A96 München - Lindau

A99 die Umfahrung München

Österreich-Vignette vor der Uralubsfahrt kaufen

Den Aufkleber (Pickerl) für die Österreichische Straßenmaut schon vor Reiseantritt zu besorgen, spart Nerven und Wartezeit. Tank- und Raststätten in Grenznähe zu Österreich sind zur Hauptreisezeit gerne überfüllt und der Vignettenkauf artet in eine Geduldsprobe aus. Bei Automobilclubs kann das Pickerl bequem vorab abgeholt oder bestellt werden.

Inzwischen gibt es die Vignette auch digital und online zu bestellen auf www.asfinag.at. Beachten Sie aber bitte, dass wegen des EU-Verbraucherschutzgesetzes das digitale Pickerl erst 18 Tage nach dem Kauf gilt. Vielleicht interessant für jemanden, der nicht zum Ferienstart verreist. Sofort gültig ist jedoch die sogenannte Streckenmaut zum Beispiel für den Brenner oder den Tauerntunnel.