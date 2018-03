Tirol Stau im Inntal droht zu eskalieren

Stoßstange an Stoßstange: Dieses Szenario droht Reisenden am Grenzübergang Kufstein. Tirol hat angekündigt, den Verkehr an der Grenze dieses Jahr an 25 Tagen zu limitieren. Neue Eskalation im Streit zwischen Österreich und der Bundesregierung um den Bau der bayerischen Zulaufstrecke zum Brennerbasistunnel. Ein Ortsbesuch.

Ein Donnerstagmorgen im bayerischen Inntal. Die Autos schleichen, Benzingeruch liegt in der Luft. Der normale Verkehrsfluss ist gestört: Pkw müssen auf eine Spur ausweichen, Lkw auf eine andere. Die Tiroler Polizei hat einen Posten an der Grenze zu Österreich aufgestellt. Blockabfertigung: Maximal 250 Lkws dürfen pro Stunde passieren - dann ist Schluss.

Derzeitige Staus am Brenner nur ein Vorgeschmack

Peter Böttinger schüttelt den Kopf. Er ist Polizeidirektor in der bayerischen Verkehrspolizei und heute mit 30 Mann im Einsatz. Normale Verkehrsüberwachung falle laut ihm heute flach, die Kräfte müssten gebündelt werden. Und für ihn ist klar: Das ist nur ein Vorgeschmack - "es werden noch schlimmere Tage kommen."

Es ist der erste von insgesamt 25 Tagen in diesem Jahr, an denen Tirol Blockabfertigungen von Lkws angekündigt hat. Nur warum? Offiziell heißt es aus Tirol, man müsse einfach an manchen Tagen etwas den Verkehr drosseln. Doch hinter den Kulissen rumort es schon länger. Österreich will den Druck auf die Bundesregierung erhöhen. Denn in Tirol wird seit Jahren am Brennerbasistunnel gebaut - dem längsten Eisenbahntunnel der Welt. Das Herzstück einer Bahntrasse von Skandinavien bis Sizilien, die die Güter vom Lkw auf die Schiene bringen und somit die Fernverkehrsstraßen entlasten soll.

Deutschland hinkt hinterher - beim Ausbau der Zulaufstrecke

2026 soll der Tunnel fertig sein. Österreich und Italien haben bereits Milliarden investiert. Nur von Deutschlands Anteil am Projekt, der Zulaufstrecke im Inntal bei Rosenheim, ist noch nichts zu sehen.

Enttäuschung auf Tiroler Seite. Vomp in Tirol, gleich neben der Autobahn. Die Grenzwerte für Stickstoffdioxid werden in dieser Gemeinde regelmäßig überschritten. Wenn man mit den Anwohnern spricht, hört man deren Frustrierung: "Wir können nicht im Garten sitzen - es ist dringend nötig, dass etwas getan wird." Und in Richtung ihrer Nachbarn heißt es dort: "Wir in Tirol haben unsere Hausaufgaben gemacht, hoffentlich ziehen die Bayern jetzt nach!"

Blockabfertigungen am Brenner als "Notmaßnahmen"

Für Tirols Landeshauptmann Günther Platter sind die Blockabfertigungen deshalb Notmaßnahmen - denn der Brenner-Gipfel im Februar hatte zu keiner Lösung geführt. Er findet: "Die Zeit des Zuschauens und Abwartens ist vorbei (…) Deutschland und Bayern müssen endlich konkrete Lösungsansätze vorlegen."

Bau des deutschen Teils der neuen Schienentrasse noch völlig offen

Deutschlands Verkehrsminister Andreas Scheuer weist die Lkw-Blockabfertigungen hingegen als "keine akzeptable Lösung" zurück. Doch auf die Frage, wann die Schienenstrecke für den Brenner-Zulauf gebaut würde, bleibt das Verkehrsministerium vage: "Derzeit läuft das zwischen Deutschland und Österreich abgestimmte Trassenfindungsverfahren. Diese müssen anschließend beurteilt werden."

Wann und wo der deutsche Teil der neuen Schienentrasse gebaut werden soll, ist noch völlig offen. Die Bevölkerung im Inntal ist verunsichert, fordert einen substantielleren Bürgerdialog. Sogar, ob die neuen Gleise überhaupt benötigt sind, wird hier bezweifelt. Die alte Strecke sei vielleicht schon ausreichend, gibt das Bürgerforum Inntal zu bedenken.

Laut Deutscher Bahn soll es in diesem Sommer grobe Entwürfe geben, 2020 soll dann ein erster Trassenplan stehen. Aber durch die komplexen Genehmigungsverfahren könnte es bis zum Jahr 2038 dauern, bevor erste Züge auf der Strecke unterwegs sind. Bis dahin werden die Lkws wohl weiter auf den Straßen rollen - und Autofahrer sich auf etliche Staus einstellen müssen.

Info für Autofahrer

Tirol hat für die kommenden Tage im Frühling 2018 Zeit für folgende Daten Blockabfertigung an der Grenze angekündigt: 3. April, 5. April, 26. April und 30. April